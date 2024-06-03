ولي العهد السعودي يهنئ الشيخ صباح بعد تعيينه ولياً للعهد في الكويت

أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً بالشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في دولة الكويت بمناسبة تعيينه ولياً للعهد.

وأعرب ولي العهد عن تمنياته بالتوفيق والسداد لولي عهد دولة الكويت، متطلعاً إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في ظل العلاقات التاريخية الراسخة.

فيما عبر ولي عهد دولة الكويت عن خالص شكره وتقديره للأمير محمدبن سلمان على مشاعره الأخوية الصادقة، حسب ما ورد في بيان وكالة الأنباء السعودية"واس" مؤكداً الحرص على مواصلة مسيرة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

تعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليًا للعهد في الكويت

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرًا أميريًا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد.

وذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأحد وفقا لأمر أميري "بتعيين ولي العهد بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن توارث الإمارة، وعلى الأمر الأميري الصادر بالتاريخ الموافق 15 إبريل 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى الأمر الأميري الصادر بالتاريخ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ الموافق 2 يونيو 2024م بتزكية ولي العهد، وبعد مبايعة مجلس الوزراء تم الأمر بالآتي صدور أمر أميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد.

السيرة الذاتية لولي العهد الجديد

ولد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح 15 مارس 1953، وهو الابن الثاني للشيخ خالد الحمد المبارك الصباح. حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت في 1977.

التحق بوزارة الخارجية من 1978 إلى 1983 بدرجة ملحق دبلوماسي، وعمل في الإدارة السياسية قسم الشؤون العربية، وعمل مع الوفد الدائم لدولة الكويت لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 1983 حتى 1989.

في عام 1992 عُين مديرًا لإدارة مكتب وكيل وزارة الخارجية. في عام 1989 عين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائبًا لمدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية. وعمل سفيرًا للكويت لدى السعودية ومندوبًا لدى منظمة المؤتمر الإسلامي خلال الفترة من 1995 إلى 1998.