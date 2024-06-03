رئيس لجنة الشؤون الدولية الروسى يؤيد قرار السعودية برفض المشاركة فى القمة السويسرية

أشاد النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جاباروف إيجابيا بقرار المملكة العربية السعودية رفض المشاركة في القمة السويسرية حول أوكرانيا.

وقال البرلماني الروسي في محادثة مع موقع "لينتا.رو": "إذا تم تأكيد ذلك، فهذا قرار معقول، لا يوجد شيء خارق للطبيعة هنا"، وأشار إلى أن هذا صراع بين أوكرانيا وروسيا، ولذلك فمن الغريب محاولة حل الوضع دون مشاركة أحد الطرفين.

وأضاف جاباروف: "أعتقد أن مثال المملكة العربية السعودية سيشجع بعض الدول الأخرى على التفكير في إرسال ممثليها إلى هناك"، معربا أيضا عن رأيه بأنه حتى لو أرسلت الدول ممثليها، فسيكونون على مستوى منخفض.

وفي وقت سابق يوم الأحد، أفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن مصادر دبلوماسية في الرياض، بأن المملكة العربية السعودية لن تشارك في المؤتمر المزمع إقامته في سويسرا حول الأزمة الأوكرانية.

وتستضيف سويسرا مؤتمرا بشأن أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل، دون مشاركة روسيا، حيث أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو لا تعتزم المشاركة في المؤتمر بسويسرا حتى لو تمت دعوتها إليه.

كما وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يوم أمس، المؤتمر القادم بشأن أوكرانيا في سويسرا بأنه مجرد تجمع لن يقدم أي قيمة مضافة.

وزير دفاع الاحتلال .. إسرائيل لن تقبل استمرار حماس بحكم غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مساء يوم الأحد إن تل أبيب لن تقبل استمرار حماس بحكم قطاع غزة.

وأكد وزير الدفاع أن القوات الإسرائيلية تعمل لعزل مناطق وإخراج عناصر حماس منها وإدخال قوات أخرى لتحكم القطاع.

وصرح يوآف غالانت بأنه مع تقدم العملية الهامة في رفح فوق الأرض وتحتها تعكف الأجهزة الأمنية على إعداد البدائل السلطوية لحركة حماس بحيث سيتم عزل مناطق وإخراج عناصر حماس منها وإدخال قوات أخرى لتحكم المكان.

وخلال جولة في قيادة المنطقة الجنوبية، أكد غالانت أن الجيش بهدف إلى تحقيق اثنتين من أهداف الحرب وهما القضاء على القدرات العسكرية والسلطوية لحماس وإعادة المخطوفين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن وزير الدفاع سيطرح للتصويت في مجلس الحرب هذا المساء، اقتراحا لبدء تجربة لإنشاء حكومة بديلة لحركة "حماس" في غزة.

وصرح مسؤولون أمنيون لأخبار "كان" أنه "سيتم دراسة إمكانية منح المسؤولين المحليين أسلحة للدفاع عن النفس".

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، من المقرر أن يعقد مجلس وزراء الحرب الذي يضم غالانت في عضويته، اجتماعا اليوم.

وسيعقد الاجتماع بعد أن قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة اتفاقا إطاريا لإنهاء الحرب في غزة.

وكشفت قناة "11" العبرية مساء يوم الأحد عن بنود جديدة من الصفقة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة 31 مايو بخصوص وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت القناة "11" إن إسرائيل وافقت على معظم المقترح الذي قدمته حماس لتحرير الأسرى لكنها اشترطت أن تكون النساء أولا.

وأضافت أن حماس اشترطت أن يكون الثمن مقابل المجندات أعلى.

من المهم الإشارة إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال تعليقا على "مقترح بايدن "إن الحرب على غزة لن تنتهي حتى تتحقق كل أهدافها"، فيما أعلنت حركة حماس في رد فعلها الأولي أنها "تنظر بإيجابية" إلى الخطة المقترحة المؤلفة من 3 مراحل.

وزير داخلية الاحتلال يهدد وزير دالدفاع غالانت

أرسل وزير الداخلية موشيه أربيل رسالة إلى وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي بعدما كشف موقع "واينت" عن خلاف بين رئيس بلدية كريات شمونة وقائد المنطقة الشمالية.

وسبق أن كشف موقع "واينت" العبري عن خلاف بين رئيس بلدية كريات شمونة أفيتشاي ستيرن واللواء في قيادة المنطقة الشمالية أوري غوردين.

ووجه المقدم ألون فريدمان خطابا إلى ستيرن قائلا: "توقف عن ازعاجنا، ابق في فندقك والتزم الصمت حتى تتلقى رسالة أخرى".

وبحسب أربيل، فقد قيلت الكلمات "بعد أن طرح رئيس البلدية أسئلة حول الوضع الأمني"، وأشار وزير الداخلية في رسالته إلى أن "ردود أفعال القادة هي من سمات الدول ذات الحكم العسكري. إنهم مدينون بالإجابات للمسؤولين المنتخبين".

وقال مركز الأبحاث "عالما" المتخصص في رصد جبهة إسرائيل الشمالية في تقرير يوم الأحد إن شمال إسرائيل شهد خلال شهر مايو الهجمات الأكثر شدة التي شنها حزب الله اللبناني منذ أكتوبر 2023.

ووفق التقرير، فقد شن حزب الله 325 هجوما على شمال إسرائيل في شهر مايو بمعدل 10 هجمات يوميا، بينما كان عدد هجمات حزب الله 238 في شهر أبريل.

هذا، ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة.

كما تشهد الحدود اللبنانية الجنوبية ازديادا كبيرا في عدد العمليات وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات لجميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس

مجند اوكرانى.. الجيش الروسى لا يتوقف عن القتال

أكد عسكري أوكراني أن الجيش الروسي يقاتل بشكل أفضل من القوات الأوكرانية لأنه لا يهدأ ويحافظ على الإيقاع.

وقال: "هنا شيء هام جدا، إنهم يحافظون على الإيقاع أما نحن فنبذل قصارى جهدنا ثم نهدأ، ولكنهم يحافظون على الإيقاع باستمرار".

وأكد أن الجنود الروس يشعرون بالراحة في هذه الحالة، لأنهم، حسب قوله، يعتادون على حالة نفسية معينة، وبعد ذلك يجري العمل بوتيرة متسارعة.

وأضاف أنه لا يوجد لدى القوات الأوكرانية الانضباط لتعبئة الجميع والعمل معا.

في الآونة الأخيرة، تقدم الجيش الروسي بنشاط في أعماق دفاعات العدو في مقاطعات خاركوف وسيطر على عدة بلدات.

وأعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف الجمعة الماضية عن تحرير 28 بلدة جديدة خلال شهر مايو. مؤكدا أن "خسائر القوات الأوكرانية خلال شهر مايو بلغت أكثر من 35 ألف عسكري وأكثر من 2700 آلية بما في ذلك 4 دبابات "أبرامز" و7 "ليوبارد".

حزب الله يستهدف مقر قيادة الجولان على الحدود اللبنانية

أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء يوم الأحد، أنه استهدف مقر قيادة "فرقة الجولان 210" في ثكنة نفح ومواقع مهمة أخرى تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وقال "حزب الله" في بيان: "ردا على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد‏، برمايتين متتاليتين مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا".

وأوضح حزب الله في بيان ثان: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:35 من عصر يوم الأحد 02-06-2024، ‏موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وأضاف "حزب الله": "ردا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا بنت جبيل ‏وحولا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 02-06-2024، كريات شمونة (مدينة ‏الخالصة) بعشرات صواريخ الكاتيوشا". ‏

كما أكد في بيان آخر: "ردا ‏على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا ‏الاعتداء على بلدة حولا مما أدى الى استشهاد مدنيين عزل، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الأحد 02-06-2024، مستعمرة المطلة بالأسلحة الصاروخية المباشرة ‏وأصابوا أهدافهم بدقة". ‏

هذا واستهدف "حزب الله" اليوم في كمين محكم آلية عسكرية إسرائيلية في موقع العباد مما أدى إلى تدميرها واحتراقها بمن فيها.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية مؤخرا ازديادا كبيرا في عدد العمليات، وسط تحذيرات من خطورة الوضع، ودعوات لجميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.

اعلام عبرى غالانت يقترح بدء تجربة إنشاء حكومة بديلة لـ"حماس" في غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت سيطرح للتصويت في مجلس الحرب هذا المساء اقتراحا لبدء تجربة لإنشاء حكومة بديلة لحركة "حماس" في غزة.

وصرح مسؤولون أمنيون لأخبار "كان" أنه "سيتم دراسة إمكانية منح المسؤولين المحليين أسلحة للدفاع عن النفس".

وقال يوآف غالانت يوم الأحد، إن "إسرائيل لن تقبل استمرار حركة حماس في حكم قطاع غزة في أي مرحلة خلال عملية إنهاء الحرب، وإن إسرائيل تبحث في أمر بدائل للحركة".

وأضاف غالانت: "بينما ننفذ عملياتنا العسكرية، تعمل مؤسسة الدفاع في الوقت نفسه على دراسة جهة حاكمة بديلة لحماس".

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، من المقرر أن يعقد مجلس وزراء الحرب، الذي يضم غالانت في عضويته، اجتماعا اليوم.

وسيعقد الاجتماع بعد أن قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقا إطاريا لإنهاء الحرب في غزة.