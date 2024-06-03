ماذا بعد؟

الإثنين 03/يونيو/2024 - 07:26 م 6/3/2024 7:26:41 PM

حالة تأهب قصوى لمنظومة كرة القدم المصرية بداية من وزارة الشباب والرياضة مرورًا بالاتحاد المصرى لكرة القدم وصولًا إلى المنتخب الوطنى الأول للساحرة المستديرة ويمثله الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبين، استعدادًا لمباراة بوركينا فاسو فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطنى لكرة القدم يقع فى المجموعة الأولى متصدرًا المركز الأول برصيد ٦ نقاط ثم منتخب بوركينا فاسو فى المركز الثانى برصيد ٤ نقاط وفى المركز الثالث منتخب غينيا بيساو برصيد ٤ نقاط وفى المركز الرابع سيراليون برصيد نقطة واحدة وفى المركز الخامس اثيوبيا برصيد نقطة واحدة فقط ثم فى المركز السادس والأخير جيبوتى بدون رصيد من النقاط.

من المقرر أن يلتقى منتخبنا الوطنى الفراعنة مع منتخب بوركينا فاسو يوم ٦ يونيو القادم باستاد القاهرة الدولى فى تمام العاشرة مساءا، تأتى هذه المباراة وسط حالة اعتزاز كبيرة لكافة لاعبى المنتخب الوطنى لكرة القدم خاصة بعد السيادة الإفريقية لقطبى الكرة المصرية الأهلى والفوز بأبطال أفريقيا والزمالك والفوز بالكونفدرالية الأفريقية.

تحت شعار المنتخب الوطنى كتف فى كتف يظهر جميع لاعبى الفراعنة تحت قيادة كابتن الفريق النجم العالمى محمد صلاح لتنفيذ التوجيهات الفنية والتكتيكية للجهاز الفنى برئاسة التوأم حسن، لتحقيق حلم الجماهير المصرية الغفيرة فى الوصول إلى كأس العالم وتعويض الإخفاق الهزيل الذى تعرض له المنتخب الأول فى أمم أفريقيا النسخة السابقة بكوت ديفوار.

مما لاشك فيه أن إنهاء أزمة اللاعب الدولى محمد صلاح والجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، والتى نجح فى إنهاء حالة الاحتقان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، من خلال إدارة حكيمة وسياسة ودية استطاعت إنهاء حالة الخلاف بين الطرفين، الأمر الذى نتج عنه وجود صلاح فى معسكر المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، وكلنا ثقة أن العميد حسام حسن قادر على احتضان واحتواء صلاح من أجل استثمار إمكانيات اللاعب الكبيرة لخدمة المنتخب الوطنى والكرة المصرية.

المنتخب الوطنى كامل العدد حيث أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر عن اختيار القائمة النهائية التى تضم كل من محمد الشناوى، مصطفى شوبير، محمد عواد، مهدى سليمان، محمد عبدالمنعم، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هانى، أكرم توفيق، محمد حمدى، أحمد فتوح، مروان عطية، حمدى فتحى، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر، محمد صلاح، مصطفى فتحى، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد الشامى، أحمد أمين أوفا، محمد شريف.

اختيار لاعبى المنتخب الوطنى لمباراة بوركينا فاسو يؤكد على القيادة الفنية الكبيرة للتوأم حسن والجهاز الفنى المعاون بناءا على المشاركات السابقة وسجل المباريات الأخيرة لكل لاعب حيث الجميع فى جاهزية تامة.

لماذا تعد مباراة منتخب الخيول هى البداية الحقيقية لمشوار الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦؟، لأن المباراتين الأخيرتين للمنتخب الوطنى كانت مع منتخبات مستواها الفنى متوسط بالتالى الفوز عليها أمر كان أرجح لمنتخبنا الوطنى، لكن مباراة بوركينا فاسو وغينيا بيساو هى النقطة الفاصلة فى مشوار منتخبنا الوطنى وتأهله لكأس العالم ٢٠٢٦ لأنهم من أقوى المنتخبات فى المجموعة الأولى والذين يتنافسون مع الفراعنة فى حصد بطاقة التأهل.

لا يغيب عن أحد المشهد العبقرى الذى رسمه جماهير القلعة الحمراء والبيضاء فى نهائى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، لذا أطالب الجماهير المصرية التوافد بكثرة وأن تكون الجماهير موجودة فى كافة أركان وأروقة استاد القاهرة الدولى، لتحفيز لاعبى المنتخب الوطنى لكرة القدم فى الفوز هنا على منتخب الخيول، ليستمر مشوار الفراعنة نحو تصدر المركز الأول بالمجموعة أ.

أتمنى أن تنتهى نبرة حلم الوصول إلى كأس العالم، أتمنى أن يكون الوصول لكأس العالم هو أمرا بديهيا لمنتخبنا الوطنى وخاصة فى ظل التفوق والتطور الكبير فى الرياضة المصرية بالوقت الحالى تحت إشراف وتوجيهه القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى، أتمنى أن يكون فى حديث الجميع أن الحلم هو الوصول للمربع الذهبى لكأس العالم بل يكون حصد كأس العالم.

مصر قادرة على إحراز مركز متقدم فى كأس العالم ٢٠٣٦ نحن الآن نمتلك أكفاء لاعبى العالم سواء محترفين أو محليين، عزيزى القارئ حلمنا جميعا الآن هو الوصول إلى المربع الذهبى فى كأس العالم لكرة القدم.

