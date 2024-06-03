رئيس الجامعة الأمريكية: تسعى لتشكيل طالب بقدرات فريدة

قال الدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الجامعة تسعى لتشكيل طالب بطريقة فريدة للغاية تجعل منه خبيرًا وعنصرا يخدم المجتمع وهذا يجب أن يتحقق في كل أنجاء العالم.

جاء ذلك خلال احتفالية الجامعة الأمريكية بالقاهرة Campus 2026، اليوم الإثنين، لوضع حجر الأساس لثلاث مشروعات كبرى بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

ونبه رئيس الجامعة الأمريكية بأن الجامعة حريصة على التأكد من أن كل ما يفعلونه يرتبط بالهوية الثقافية التي ننتمي إليها، لافتا إلى أن الطلاب مسئولون عن الهوية البصرية للجامعة.

الامتياز الأكاديمي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة

ونوه رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالسعي تجاه الامتياز الأكاديمية وأن ما يميزهم هو تطبيق هذا الامتياز من خلال المضي قدما بناء على تقييم ما يحتاجه المجتمع.

وأشار رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى أحد احتياجات المجتمع وجود تصميم شكل سكني يشمل الطلاب من داخل مصر وخارجها.

وأكد رئيس الجامعة الأمريكية أهمية تقديم مكانا فريدا لإقامة الطلاب حتى يصبح نموا شاملا يتاح لهم النجاح في المستقبل.

وأشار رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى أنها الجامعة الوحيد التي لديها كلية التعليم المستمر يبلغ عمرها مائة سنة، منوها بتدريب من 30 لـ35 ألف طالب سنويًا وأنهم يسعون لتدريب 100 ألف وربما مليون طالب.

وأضاف رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن الجامعة لديها مركز تدريب في العاصمة الإدارية الجديدة سيفتتح قريبًا.

مشروعات الجامعة الأمريكية الجديدة

وتهدف المشروعات الجديدة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى تقديم تجربة طلابية مستقبلية ودعم القوى العاملة في مصر وتعزيز بيئة الابتكار والإبداع.

وحضر احتفالية الجامعة الأمريكية بالقاهرة لفيف من المسئولين وقادة الأعمال والشخصيات العامة وكبرى شركات التصميم المعماري المصرية والدولية.



وتتضمن احتفالية الجامعة الأمريكية بالقاهرة معرضاً وجلسة نقاش بعنوان "البناء من أجل مستقبل التعليم العالي" يتحدث فيها الدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة وفيكتور ليجوريتا، المهندس المعماري المكسيكي والشريك ومدير الإدارة والتصميم في LEGORRETA® وفانسيا كاسابيان، رائدة التصميم العالمي بمجموعة DLR.

تدير الحوار الدكتورة ماجدة مصطفى، أستاذة التصميم بقسم العمارة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتناولت الجلسة الأثر الذي ستحدثه هذه المشروعات الجديدة على مشهد التعليم العالي في المنطقة من إحداث تطور في تجربة الطلاب التعليمية في الجامعات وإعداد قادة مستعدين للمستقبل.





