عاجل
حسام حسن يستدعي عمر كمال عبدالواحد لمعسكر المنتخب بدلا من أحمد فتوح عاجل.. خلل يصيب نظام الاتصالات في كريات شمونة بسبب صواريخ حزب الله بعد احتراق الجليل الأعلى.. افيخاي: 30 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان
الإثنين 03 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

جورج وسوف يحسم أمر مرضه مع جمهوره

جورج وسوف
جورج وسوف

لم تمر ساعات طويلة على شائعات مرض سلطان الطرب جورج وسوف، وسرعان ماتم نفيها بشكل قاطع من قِبل إدارة أعماله.

 

وأكد جورج وسوف من ناحيته على حالته الصحية الجيدة بإعلانه عن حفله الغنائي القادم ضمن فعاليات صيف دبي، وذلك خلال يونيو القادم.

أثيرت التساؤلات خلال الساعات الماضية حول تعرض سلطان الطرب جورج وسوف لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات القليلة الماضية، دخل على إثرها المستشفى سريعًا لمعرفة الأسباب وراء ذلك.

 

 

جاءت الأقاويل أن جورج وسوف تعرض  لنزيف الأنف بسبب ارتفاع حاد في ضغط الدم أدى إلى فقدانه للوعي وضعف عام في الوظائف الحيوية للجسم، ووضع تحت الملاحظة الشيدية في المستشفى بسبب خطورة ارتفاع ضغط الدم المستمر .

 

كانت أحدث أغاني جورج وسوف من خلال “بيتكلم عليا”، التي سجلت أكثر من 30 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "بيتكلم عليّا من كلمات أمير طعيمة، ألحان زياد برجي، توزيع: توزيه زاهر ديب، وتقول كلماتها: "يتكلم عليا .. ويقول فيا و فيا .. و أنا عمري ما جبت سيرته غير بخير يلي ما عمريش جرحته .. سايبه يغلط براحته ..مع إني أقدر أقول حاجات كتير بيقول .. ما يقول .. ماهو كل يا قلبي ما نتألم .. بالوقت أنا وأنت هنتعلم علشان ما نكررش غلطنا ما يقول .. ع الحب اللي زمان جمعنا .. علي أشواقنا وعلي أوجاعنا كان وهم قابلناه في سكتنا ما يقول العشرة غالية غالية لو في ناس يئتمنوا هيبيع اسمه و غرامه .. ما هو ده أصله و تمامه .. طب ده اللي زيّه يا قلبي ما تلوموش خيرها يا قلبي في غيرها .. و اهي ذكرى هنفتكرها.. علشان لو يوم قابلته ما أكلموش أي دمعة حزن لالا لالا أي جرح فقلبي لالا لالا أي لحظة حيرة لالا  حتى نار الغيرة لا هيبيع اسمه و غرامه .. ما هو
ده أصله و تمامه .. طب ده اللي زيّه يا قلبي ما تلوموش خيرها يا قلبي في غيرها .. و اهي ذكرى هنفتكرها.. علشان لو يوم قابلته ما اكلموش".

مواد متعلقة

رغم حرب الجنوب.. عودة مهرجان "إهدنيات" الغنائي في لبنان

حفل صيفي لـ تامر عاشور في الإسكندرية.. الموعد والمكان

نبيلة عبيد| سبب انتظارها لـ رقص مي عمر.. وعلاقة فيلم الراقصة والسياسي

براد بيت يتعرض لأبشع عقاب من أبنائه.. تحدِ صارخ لمعنى الأبوة

100 مليون مشاهدة.. سجل قياسي جديدة لـ تامر عاشور

فعاليات جمعية الفيلم السنوي 2024| عرض فيلم وش في وش في يومه الثالث

ليلتيان من أغاني محمد فوزي في أوبرا إسكندرية ودمنهور

جورج وسوف| نزيف حاد وضعف الأنشطة الحيوية .. الحقيقة كاملة وراء الوعكة الصحية
الجريدة الورقية