بعد استقالتها.. تاريخ التعديلات الوزارية السابقة من 2014 حتى 2024

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستقالة الحكومة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كلف الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، حيث تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " تاريخ تشكيل الحكومة في الفترة من 2014 حتى 2024

تكليف المهندس إبراهيم محلب بتشكيل الوزارة 2014

كُلف المهندس إبراهيم محلب بتشكيل وزارته الأولى في 26 فبراير 2014، وصدر قرار تشكيل الوزارة وأدت اليمين الدستوري في 1 مارس 2014، واستقالت الوزارة في 9 يونيو 2014 عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية.

وفي وزارته الثانية كلف بها في 9 يونيو 2014، وصدر قرار تشكيل الوزارة في 16 يونيو 2014، فيما أدت الوزارة اليمين الدستوري في 17 يونيو 2014، واستقالت الوزارة في 12 سبتمبر 2015.

تكليف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الوزارة 2015

كلف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الوزارة في 12 سبتمبر 2015، وأدت اليمين الدستورية في 19 سبتمبر 2015، واستقالة الحكومة في 5 يونيو ۲۰۱۸ بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وتأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الثانية في 2 يونيو ۲۰۱۸ بمدة (سنتان و8 أشهر و17 يومًا).

حكومة الدكتور مصطفى مدبولي

تعد الوزارة الرابعة والعشرون بعد المائة في تاريخ مصر، حيث كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الوزارة في 7 يونيو 2018 ، وأدت اليمين الدستورية في 14 يونيو 2018.

وأجريت العديد من التعديلات خلال فترة حكومة مدبولي، في 14 فبراير 2019 وصدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين عاصم عبد الحميد حافظ الجزار وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي 27 فبراير 2019 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بقبول استقالة وزير النقل هشام عرفات مهدى أحمد.

وفي 27 فبراير 2019 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة بالقيام مؤقتًا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه، وفي 11 مارس 2019 صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين كامل عبد الهادي فرج الوزير وزيرا للنقل.

وفي 22 ديسمبر 2019 صدر قرار رئيس الجمهورية بأن يكون مصطفى كمال مدبولي محمد الوزير المختص بشئون الاستثمار والوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري بالإضافة لمهام

منصبه، وتعين الوزراء التالي أسمائهم:

خالد أحمد العناني علي عز وزيرًا للسياحة والآثار

عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة وزيرًا للعدل

هالة حلمي السعيد يونس وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية

رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط، وزيرة للتعاون الدولي

أسامة حسن عطوة هيكل، وزير دولة للإعلام.

محمد منار كمال عبد الحميد عنبة وزيرًا للطيران المدني

. نيفين رياض عبد المجيد القباج وزيرة للتضامن الاجتماعي.

. السيد محمد مرزوق القصير وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي

نيفين عصام الدين حسن جامع وزيرة للتجارة والصناعة

علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن وزيرًا لشئون المجالس النيابية

تكليف الرئيس السيسى: "لمدبولي" بتشكيل حكومة جديدة

وفي 19 يوليو 2020 صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين محمد أحمد مرسي خلف الله وزير دولة للإنتاج الحربي، وفي 25 أبريل 2021 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بقبول الاستقالة المقدمة من وزير الدولة للإعلام أسامة حسن عطوة هيكل.

في 28 أكتوبر 2021 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عاطف عبد الغفار محمد بأعمال وزيرة الصحة والسكان هالة مصطفى السيد زايد لحين شفائها.

وفي 13 أغسطس 2022 صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين الوزراء التالية أسمائهم وأدوا اليمين في 14 أغسطس 2022:

خالد عاطف عبد الغفار محمد وزيرًا للصحة والسكان

. هشام عبد الغني عبد العزيز آمنة وزيرًا للتنمية المحلية

. محمد عباس حلمي هاشم وزيرًا للطيران المدني

محمد أيمن أحمد عاشور وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي

. رضا السيد محمود حجازي وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني

محمد محمد صلاح الدين وزير دولة للإنتاج الحربي

سها سمير ناشد جندي وزيرة دولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

. نيفين يوسف محمد الكيلاني وزيرة للثقافة

. هاني عاطف نبهان سويلم وزيرًا للموارد المائية والري

محمود مصطفى كمال عصمت وزيرًا لقطاع الأعمال العام

أحمد سمير محمود علي صالح وزيرًا للتجارة والصناعة

حسن محمد حسن شحاتة وزيرًا للقوى العاملة

أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين وزيرًا للسياحة والآثار