غدا.. استئناف محامى قاتل نيرة أشرف أمام جنايات طنطا

تنظر محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار سامى بريك، غدا الثلاثاء، جلسة استئناف محامى قاتل نيرة أشرف، على حكم حبسه 3 سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات أخرى، فى واقعة التعدى على الإعلامى محمد الغزيرى مقدم برنامج الصالون.



كما يتم نقل المتهم من محبسه من سجن قسم ثان طنطا، إلى قاعة محكمة مستأنف الجنايات لنظر أولى جلسات الإستئناف وسط حراسة أمنية مشددة.



وقامت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بالقاء القبض على المتهم فى شهر مايو الماضى، من مخبئه بالأسكندرية، بعدما قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار نبيل محمد ربيع وعضوية المستشار أيمن حمزة ، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات ووضع مراقبة الشرطة مدة مماثلة للعقوبة، حكما حضوريا واحب النفاذ لا يوقف تنفيذه أى طعن، فى جلسة 7 مارس الماضى.

وكان المستشار أحمد فاضل المحامى العام لنيابات إستئناف طنطا، قد أحال المتهم أحمد حمد إلى محاكمة جنائية عاجلة، مع سرعة ضبطه وإحضاره وتقديمه محبوسا على ذمة المحاكمة، بتهم البلطجة واستعراض القوة تجاه الإعلامى محمد الغزيرى وكذا إصابة أحد المواطنين بسيارته نتج عنه عاهة مستديمة.

جاء ذلك بعد أن قرر حسام النجار وكيل نيابة ثان طنطا تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية، ضبط وإحضار المتهم فى القضية رقم 20937 لسنة 2022 جنايات ثان طنطا والمقيده برقم 3115 جنايات كلى غرب طنطا، بعد ثبوت الإتهامات ضده وذلك فى البلاغ المقدم من الإعلامى محمد الغزيرى وأحد المواطنين يتهماه بالبلطجة واستعراض القوة وإحداث عاهة مستديمة.