رمضان عبدالمعز: إطعام الطعام وطيب الكلام أساس الحج المبرور

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن إعلان الوحدانية لله، الإخلاص المطلق لله، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "خير الحج العج والسج".



وأوضح الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "السج هو المنهمر بغزارة، فالناس تذبح الأضاحى والهدى للحجاج، حتى تذهب للفقراء فى هذه الأيام المباركة".



وتابع: "أمام العج، فهو الجهر بالتلبية، إعلان التلبية بالنداء، نحن رهن إشارتك يا رب (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك)، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقالوا وما بر الحج يا رسول الله، إطعام الطعام وطيب الكلام".



وأضاف: "لو عاوز يكون حجك مبرور اطعم الطعام، وخلى كلامك طيب، واعلن الوحدانية لله، وخلى نيتك لله، وادعى ربنا ألا يكون فى حجك رياء".

وودَّع أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، و الفريق/ محمد عباس وزير الطيران، و الدكتورة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و اللواء/ مصطفى حسين مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية والرئيس التنفيذي لبعثة الحج، الفوج الأول لحجاج جمهورية مصر العربية المغادرين من مطار القاهرة الدولي إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج اليوم الاثنين 3 يونيه 2024م، بالصالة الموسمية المخصصة لسفر الحجاج المصريين.

وفي كلمته وجه وزير الأوقاف الشكر للفريق/ محمد عباس وزير الطيران المدني على هذه الدعوة وهذه السنة الحسنة في توديع أفواج حجاج بيت الله (عز وجل)، وعلى الجهود التي تبذلها شركة مصر للطيران في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وكذلك جهود الجهات المنظمة من وزارت التضامن ووزارة الداخلية ووزارة السياحة فكلنا في خدمة حجاج بيت الله (عز وجل).

ووجه رسالة لحجاج بيت الله الحرام أن أبشروا واطمئنوا من الآن فأنتم بإذن الله في معية الله (عز وجل)، والعلماء يجمعون على أن من نوى الحج فحبسه العذر كان له أجر الحج، فما بالكم بمن يسر الله (عز وجل) له فلبى النداء، وذهب ووقف بعرفات، وطاف وسعى ولبى ودعا، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) مبشرًا جميع الحجاج والمعتمرين: "من خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر، كان مضمونًا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده أن يرده بأجر أو غنيمة"، فأنتم في معية الله (عز وجل) وبنيتكم تؤجرون.