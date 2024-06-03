حرائق مستوطنات الجليل الأعلى لا تخمد بسبب صواريخ لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه تم إخلاء المنازل في كريات شمونه، وحريق جديد اندلع في أحراش مستعمرة مسكفعام مقابل بلدة العديسة في الجليل الأعلى ، بعد اتساع رقعة الحرائق جراء إطلاق صواريخ من لبنان.

وأضافت أن عشرات فرق الإطفاء تعمل منذ أكثر من 6 ساعات في محاولة للسيطرة على الحرائق في الجليل الأعلى.

حزب الله يشن هجوما بالمسيرات على هدف إسرائيلي جنوب ليمان المحتلة

شنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، هجوما جويًا بمسيّرات ‏انقضاضيّة على هدف عسكري إسرائيلي ‏جنوب ليمان.

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، شن ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند غروب يوم الأحد 2-6-2024 هجومًا جويًا بمسيّرات ‏انقضاضيّة على هدف ‏جنوب ليمان، حيث وصلت المسيّرات وانفجرت على الأرض رغم ‏محاولة العدو اعتراضها بصواريخ ‏القبّة الحديديّة التي سقط بعضها في نهاريا وأحدث ‏أضرارًا فيها.

