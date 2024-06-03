رفع 3200 طن مخلفات صلبة بجمصة في الدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال الحملة المكبرة للنظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة منطقة 15 مايو بجمصه بمشاركة 13وحدة محلية، لافتًا إلى انه تم رفع 3200 طن مخلفات صلبة و30 طن حشائش وناتج تقليم اشجار وكسح 130 متر مكعب من الصرف الصحي ببيارات تقسيم 15 مايو لتوفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين.

وقال إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصاري الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة،" ان الحملة استهدفت رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل وترميم الجزر الوسطي بمنطقة 15 مايو بجمصه عملا علي راحة المواطنين.

وأوضح محمد حمص رئيس جهاةز النظافة والتجميل بالمنصورة، أن الحملة تم تنفيذها بالتنسيق مع اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصة ومع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن جمصه والمطرية والمنزلة والجمالية ومنية النصر وتمي الامديد وبني عبيد، وبلقاس وشربين ونبروة، والمنصورة وأجا وميت غمر ودكرنس، وبالتعاون مع المهندس خالد خالد جلال مدير عام المركبات، والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل ونواب رئيس مركز ومدينة جمصة.

استمرت اعمال الحملة بهدف التخلص من كافه المخلفات الصلبه و الحشائش وتقليم الأشجار بمنطقه 15مايو كما تستهدف رفع كفاءه النظافه العامه بمصيف جمصه حتي الانتهاء من رفع كفاءة المنطقة بالكامل في 15 مايو ومدينة جمصه وقال انه تم استغلال كميات المخلفات الصلبة في اعمال ردم البرك والمستنقعات بمدينة 15 مايو .. والجدير بالذكر أن هذه الحملات تم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية