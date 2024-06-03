حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالوايلي

قررت نيابة الوايلي ، اليوم الإثنين، حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت أجهزة الأمنية بمديرية أمن بالقاهرة ألقت القبض علي تشكيل عصابي في سرقة الهواتف

وتلقي قسم شرطة الوايلي معلومات تقيد قيام عاطلين بدائرة القسم سرقة الهواتف المحمولة .

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة .

وأقرا بارتكابهما عدد 11 واقعة سرقة ، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما " سئ النية " عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة اخرى قررت محكمة جنايات أمن الدولة، تأجيل محاكمة أحد المتهمين بتعريض السلم العام للخطر، واستعمال القوة والعنف ضد رجال الشرطة، في القضية المعروفة بـ خلية الجوكر الإرهابية لجلسة 23 يونيو لحضور الباحث الاجتماعي.

محاكمة متهم بقضية الجوكر



كانت النيابة أحالت المتهمين بينهم هاربين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم عددا من الاتهامات، بينها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، وتحريض المتهم الهارب محمد علي المواطنين من خلال بث مقاطع فيديو مصورة عبر موقع يوتيوب، بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في التجمهر بميدان الأربعين بالسويس، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر.

وكشفت التحقيقات أنه من أهداف خلية الجوكر، القيام بحالة من الاستقطاب والتجنيد، وصناعة ما يسمى بـ"دوائر الربط العام"، والدوائر التعاطفية، سواء من داخل تيارات الإسلام السياسي المتنوعة خاصة التيار السلفي السائل، أو التيارات الشعبية المتعددة بهدف إعادة صناعة ظهير سياسي للجماعة ومحاولة الحشد والتعبئة الشعبية ضد الدولة، وتوظيف ما يسمى بـ"سيكولوجية الشائعات"، بهدف تشويه سمعة النظام الدولة المصرية.