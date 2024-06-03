تدريب 956 معلمة وموجهة رياض أطفال على استراتيجيات التدريس في دمياط

أطلقت مديرية التربية والتعليم في دمياط، فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بمعلمات رياض الأطفال، وذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم، لتطوير مرحلة رياض الأطفال بالتعاون مع وحدة دعم مشروع وإصلاح التعليم، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وأكد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى إطلاق البرنامج التدريبي لمعلمات وموجهات رياض الأطفال منذ أمس داخل 31 قاعة تدريبية على مستوى المحافظة بهدف الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وزيادة وعيهم باستراتيجيات التعليم المختلفة التي أتاحها المنهج الجديد، لمراعاة الفروق الفردية بين الأطفال، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

لفت وكيل الوزارة التربية والتعليم في دمياط، إلى أن معلمات رياض الأطفال هم حجر أساس العملية التعليمية، لذا يجري السعي الدائم لتطوير كفاءتهم وتمكينهم من التعامل الأمثل مع الأطفال.

وأشار إلى أن التدريب يجري تحت إشراف مها بدوي، مدير إدارة التدريب بالمديرية، وماجدة الخولي موجه أول رياض الأطفال، ويجري تنفيذ البرنامج التدريبي على مرحلتين، الأولى تتضمن "استراتيجيات التدريس التفاعلية" وتتضمن المرحلة الثانية "التدريس القائم على اللعب" ، وتستهدف المرحلتين تدريب 956 معلمة وموجهة على مستوى المحافظة من خلال مجموعة من المدربين المختصين ذوي الخبرة.

التدريب يهدف إلى تنمية وتطوير كفاءة المعلمات

ولفت إلى أن هذا التدريب يسعى إلى تنمية وتطوير كفاءة المعلمات، وبناء مهاراتهن المعرفية والأدائية لبناء شخصية الطفل، وخلق جيل قادر على الإبداع والابتكار.