الأوقاف تطلق الأسبوع الثقافي في 16 محافظة

أطلقت وزارة الأوقاف المصرية، فعاليات الأسبوع الثقافي في ست عشرة محافظة الأحد 2 يونيه 2024م بعد صلاة العشاء مباشرة، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "فضائل العشر"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد علماء الأوقاف، أن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أيام طيبة مباركة، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "أفضل أيام الدنيا العشر -يعني عشر ذي الحجة-" قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: "ولا مثلهن في سبيل الله، إلا رجل عفر وجهه بالتراب". وعفر وجهه بالتراب أي رجل خرج مجاهدًا في سبيل الله َمخاطرًا بنفسه وماله وفاضت روحه في سبيل الله، ويقول الله عز وجل" وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود"، وأن العشر الأول من ذي الحجة، امتن فيها الله (عز وجل) بفضل عظيم على الحجيج وغير الحجيج؛ حيث إن الحجيج لهم سعيهم وطوافهم ووقوفهم بعرفة وهديهم ونسكهم وصلاتهم في المسجدين الشريفين، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)" صلاةٌ في مسجدِي هذا خيرٌ من ألفِ صلاةٍ في ما سواه إلا المسجدَ الحرامَ، وصلاةٌ في المسجدِ الحرامِ أفضلُ من مائةِ صلاةٍ في مسجدِي هذا"، وقد شاءت إرادة الله (عز وجل) ألا يحرم غير الحجيج من الفضل، فالأبواب عديدة، ومنها الصيام فمن استطاع فليصمها جميعها أو ليصم ما استطاع منها، مع الحرص على صوم يوم عرفة، والمحافظة على الصلوات المكتوبة في أوقاتها، والإنفاق على الفقراء والمساكين والتوسعة عليهم، والصدقات، وأيضًا كثرة التكبير (قول الله أكبر)، والتهليل (قول لا إله إلا الله)، والتحميد( قول الحمد لله) وذلك للحجيج وغير الحجيج، و أيضًا الأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الاستقامة.

وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشهيد أبو أحمد.

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشهيدين.

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشيخة نور الصباح.

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عرابي الكبير.

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي عمر الإفلاقي.

وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإستاد.

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الأمناء.

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الأفراد.

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد لطفي شبارا.

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الهدى.

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشهداء.

وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد نبي الله داود ( عليه السلام).

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المصطفى.

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النصر.

وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي عواض.