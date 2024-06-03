مبابي خارج قائمة فرنسا استعدادا لالعاب باريس 2024

أعلن نجم فرنسا السابق والمدير الفني الحالي للمنتخب الأوليمبي الفرنسي تيري هنري القائمة المبدئية لمنتخب فرنسا الأوليمبي والذي سيخوض مباريات كرة القدم في دورة الالعاب الاوليمبية التي ستستضيفها العاصمة الفرنسية باريس اعتبارا من 24 يوليو المقبل وقد خلت القائمة من اسم النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد رفض نادي ريال مدريد الذي سينتقل اليه مبابي خلال الساعات القليلة القادمة بشكل رسمي انضمامه للمنتخب الاوليمبي الفرنسي .

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد اعلن اكثر من مرة عن رغبته الكاملة في مشاركة نجوم منتخب فرنسا مع المنتخب الاوليمبي في دورة الالعاب الاوليمبية بباريس مؤكدا انها فرصة رائعة لاحراز الميدالية الذهبية الاوليمبية بين جماهير الفرنسية بعدما غابت تلك الميدالية عن فرنسا منذ جيلها الذهبي عام 1984 الذي احرز الميدالية الذهبية بالعاب لوس انجلوس الاوليمبية عام 1984 بقيادة المدير الفني الشهير هنري ميشيل الا ان طلب الرئيس الفرنسي قوبل برفض تام من جانب ادارة ريال مدريد التي رفضت السماح للاعبيها تشاوميني وكامافينجا و كيليان مبابي بالمشاركة مع المنتخب الفرنسي الاوليمبي .

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لاعلان قائمة المنتخب الفرنسي المبدئية قال تيري هنري انه كان يأمل في مشاركة المنتخب الفرنسي بكامل نجومه في الالعاب الاوليمبية لكن تم رفض الطلب وبالتالي تم الاعتماد على النجوم الذين سيتمكنون من المشاركة مع المنتخب الاوليمبي متمنيا التوفيق للمنتخب الفرنسي في بطولة كأس اوربا التي ستنطلق يوم 14 يونيو الحالي في المانيا .

وضمت قائمة المنتخب الفرنسي مجموعة من الاعبين المتميزين منهم نجوم باريس سان جيرمان وارين زايري و برادلي باركولا وايضا نجم تشيلسي إيسلي اوجوشوكو و نجم كريستال بالاس مايكل أوليسي و زميله جان فيليب ماتيتا الى جانب لاعب بيرنلي ماكسيم ستيف .

وضمت القائمة كاملة الاعبين :

لوكاس شافيلية ( ليل ) و وجليام ريستيه ( تولوز ) و عبيد ناكاباديو ( باريس اف سي ) روبن ريسيه ( ديجون ) لحراسة المرمى

كيليان ساليدا ( فرايبورج ) و بافودي دياكيتيه ( ليل ) و كاستيلو لوكيبا ( لييبزيج ) و ماكسيم ستيف ( بيرنلي ) و ليني يورو ( ليل ) و ادريان تروفير ( رين ) و برادلي لوكاس ( بريست ) لخط الدفاع .

وارين زاير ايمري ( باريس سان جيرمان ) و كيفيرين تورام ( نيس ) و مانو كوني ( بروسيا مونشنجلادباخ ) و ماجنس اكلوشي ( موناكو ) و انزو ميلوت ( شتوتجارت ) و اندي ضيوف ( لينز ) و يوريس شوتار ( مونبلييه ) و ديزر دو ( رين ) و راين شيركي ( ليون ) و ليسلي اوجوشوكو ( تشيلسي ) لخط الوسط .

برادلي باركولا ( باريس سان جيرمان ) و الكسندر لاكازيت ( ليون ) و جان فيليب ماتيتا ( كريستال بالاس ) و ماتياس تل ( بايرن ميونخ ) و مايكل اوليسي ( كريستال بالاس ) و ارنو كاليموندو ( رين ) .