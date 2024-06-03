(شاهد) تجارب OPPO في نهائي دوري أبطال أوروبا مع كاكا

انطلق نهائي دوري أبطال أوروبا السبت الماضي في إستاد ويمبلي الشهير في لندن، وبما أن OPPO هي الشريك العالمي الرسمي لهذا الحدث الرياضي الكبير، استعانت OPPO بهاتفتها الذكي الرائد، OPPO Find X7 Ultra، في التقاط صور للمباراة وللاحتفال بالفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا.

يعد OPPO Find X7 Ultra هو أحدث الهواتف الذكية الرائدة من OPPO، ويحتوي على إمكانيات مُميزة للتصوير تُمكن المستخدمين من التقاط محتوى رائع من صور وفيديوهات أثناء مباريات كرة القدم، للاحتفال بتلك اللحظات الخالدة مع عاشقي كرة القدم حول العالم.

وعرضت OPPO على الشاشة الكبيرة الخاصة بإستاد ويمبلي أثناء المباراة النهائية الصور التي التقطها المستخدمون عن طريق هواتف OPPO وبعض الصور المنتقاة من مسابقة IF Photography من فئة What A Shot.

وانضم نجم الكرة البرازيلي الشهير كاكا لجناح OPPO Hospitality Lounge، لمقابلة المشجعين والاحتفال معهم عن طريق برنامج كامل من الأنشطة. وبجانب هذا الجناح الرائع، استضافت OPPO كذلك OPPO Booth في Potters Field Park بالقرب من كوبري البرج، وقدمت OPPO تجارب لا تُنسى للعديد من عاشقي كرة القدم من كل مكان حول العالم.

وقال بيلي زهانج، رئيس التسويق والمبيعات والخدمات الخارجية في شركة OPPO، "من المُدهش رؤية تكنولوجيات التصوير المتطورة التي تُقدمها OPPO وهي ترتقي بتجارب عاشقي كرة القدم وتُمكنهم من التقاط صوراً فريدة بداخل الملعب وخارجه أثناء الموسمين الماضيين من دوري أبطال أوروبا."

وعاد جناح OPPO Hospitality Lounge لقرية الأبطال مرة أخرى هذا العام مع المزيد من الأنشطة التفاعلية لعشاق كرة القدم. وفي هذا الجناح، كان لدى المشاركين الفرصة لتجربة الأجواء الرائعة في أهم بطولة لكرة القدم في العالم من خلال مساحات OPPO x UEFA Themed Spaces، فضلاً عن العديد من الألعاب والأنشطة الأخرى الشيقة، مع فرصة لاكتشاف أحدث تكنولوجيات OPPO في العديد من الهواتف والأجهزة الذكية.

ولإضافة المزيد من التشويق، في OPPO Booth في Potters Field Park وصل الحماس لمستوى جديد كجزء من احتفالات دوري أبطال أوروبا، وكان يتم دعوة المشاركين ليكونوا في مكان الفريقين المشاركين في نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا العام، بوروسيا دورتموند وريال مدريد، مع التقاط صور في نسخة طبق الأصل من مقاعد الفريق باستخدام OPPO Find X7 Ultra. وتمكن المشاركون كذلك من تجربة الهتاف الجديد OPPO Reno11 F 5G وخاصية الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تستخدم في تعديل الصور، والتي تحمل اسم OPPO AI Eraser.



ويقول جيوم صبران، مدير الرعاية والاعتماد في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA): “لقد كانت سنة أخرى رائعة في إطار الشراكة مع OPPO، والتفاعل مع المشجعين وجعلهم قريبين من أجواء بطولة دوري أبطال أوروبا باستخدام أحدث تقنيات التصوير العصرية. ولا شك أن OPPO شكلت إضافة ممتازة لعائلة شركاء UEFA خلال العامين الماضيين”.

OPPO والتزام متجدد بالروح الرياضية والعمل الإنساني

ووسط أجواء المباراة النهائية هذا العام، استضافت OPPO ودوري أبطال أوروبا مباراة خيرية أقيمت يوم 30 مايو في لندن، بمشاركة لاعبين من إندونيسا وأساطير كرة القدم العالمية – كاكا، و روبيرتو كارلوس، وكلارنس سيدورف، وروبيرت بيريس.

وبعد المباراة، كان لكل هؤلاء النجوم أن يوقعوا على قمصان المباراة التي تعرض بجانب قميص يحمل توقيعات اللاعبين الإندونيسيين والنجوم العالميين في مزاد خيري ستوجه عوائده إلى دعم تطوير كرة القدم للشباب في إندونيسيا.