هرمون معين في الجسم يخلصك من الرهاب الاجتماعي

الرهاب الاجتماعي هو اضطراب شائع وعقلي، يؤثر على ما لا يقل عن 10٪ من السكان وفقًا لما ورد في تقارير ميديك فوروم.

ويؤدي الخوف من التواجد في دائرة الضوء إلى أعراض مثل الارتعاش وخفقان القلب والاختناق ونوبات الهلع.

وإلى جانب العلاج النفسي، يتم استخدام مضادات الاكتئاب والأدوية المضادة للخوف في مثل هذه الحالات، والتي، مع ذلك، لا تخلو من الآثار الجانبية وإمكانات الإدمان.

وأظهر علماء من جامعة ريغنسبورغ أن هرمون الأوكسيتوسين الطبيعي يتكيف بنجاح أيضا مع المخاوف الاجتماعية.



خلال التجربة، تم تعليم فئران المختبر أن الاتصال الاجتماعي يعاقب عليه القانون، مما أدى إلى تجنبها التام للتواصل مع الأقارب.

لكن الزيادة في مستوى الأوكسيتوسين في دم الحيوانات ساعدت في التغلب على الخوف، وبعد وقت قصير سعت الحيوانات مرة أخرى إلى التواصل وتم الإبلاغ عن الدراسة بالتفصيل من قبل مجلة Current Biology.





أعراض الرهاب الاجتماعي

لا يعد الشعور بالخجل أو عدم الراحة في مواقف معينة بالضرورة مؤشرًا على اضطراب القلق الاجتماعي، وبخاصة لدى الأطفال. وتتفاوت مستويات الشعور بالراحة في المواقف الاجتماعية تبعًا لسمات الشخصية وتجارب الحياة فبعض الأشخاص متحفظون بطبعهم، والبعض الآخر أكثر انفتاحًا.



وعلى العكس من العصبية اليومية، تشمل علامات اضطراب القلق الاجتماعي الخوف والقلق والعزلة بما يؤثر على العلاقات بالآخرين أو الأنشطة الروتينية اليومية أو العمل أو الدراسة أو غير ذلك من الأنشطة.



وعادةً يبدأ اضطراب القلق الاجتماعي في بداية مرحلة المراهقة أو منتصفها، إلا أنه قد يبدأ أحيانًا لدى الأطفال الأصغر سنًا أو البالغين.





قد تشمل مؤشرات اضطراب القلق الاجتماعي وأعراضه ظهور ما يلي بشكل مستمر: