صحة غزة: نحو 120 ألف قتيل وجريح منذ 7 أكتوبر

كشفت وزارة الصحة في غزة، في التقرير الإحصائي اليومي اليوم الاثنين، أن عدد الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ241 على قطاع غزة ارتفع إلى نحو 120 ألف قتيل وجريح.

وأوضحت الوزارة في تقريرها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت "4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و150 مصابا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 36479 قتيلا و82777 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ولفتت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قالت في خبر سابق، نقلا عن مصادر طبية، إن 21 مواطنا قتلوا، منذ فجر اليوم الإثنين، في غارات متفرقة لطائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته، على وسط وجنوب قطاع غزة.

وأشارت الوكالة إلى أن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت حيي الزيتون وتل الهواء وشقة في حي الصبرة في مدينة غزة، بينما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية عدة قذائف على منازل المواطنين قبالة بحر منطقة الشيخ عجلين والميناء ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفادت بمقتل 6 مواطنين، بينهم رضيعة، بقصف منزل لعائلة عقل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي منازل في شمال غربي مخيم النصيرات ومناطق في مدينة دير البلح وسط القطاع، ومحيط مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس.