محافظ المنيا يهنئ فريق بانوراما البرشا بالفوز بجائزة العين الذهبية

هنأ اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، فريق عمل بانوراما البرشا بالفوز بجائزة العين الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي، بدورته 77عن الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسماء" كأول فيلم مصري يفوز بالجائزة فى تاريخ المهرجان.

وأشاد المحافظ، بفريق بانوراما البرشا ، المكون من 6 مبدعات رفعن اسم مصر عالياً، في المحافل الدولية، معبراً عن فخره بهذا الإنجاز الفنى ، مؤكداً ، على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهن، معلناً عن تنظيم حفل تكريم رسمي للإحتفاء بهن وتقديم شهادات تقدير وهدايا تذكارية.



وقال المحافظ، إن هذا الفوز ليس فقط فخرًا لقرية البرشا أو لمحافظة المنيا، بل هو فخر لمصر كلها، فالفتيات أظهرن موهبة استثنائية وعزيمة قوية ، ويستحقن التكريم الذي يليق بهن على هذا الإنجاز الكبير، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يعكس أهمية دعم المواهب الشابة ، وأن محافظة المنيا ، ستظل دائماً داعمة لأبنائها وبناتها ، لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات ، سواء على المستوى المحلى أو العالمى.



جدير بالذكر أن فريق عمل فيلم "رفعت عيني للسماء" من تأليف وإخراج ندى رياض وأيمن الأمير، وموسيقى أحمد الصاوى، وبطولة كل من، ماجدة مسعود، هايدي سامح، مونيكا يوسف، مارينا سمير، مريم نصار، ليديا هارون ومؤسسة الفريق يوستينا سمير .