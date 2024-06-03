استمرار توريد القمح بشون وصوامع المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع ، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024 ، حيث تم توريد 346173طناً و439 كيلو جراماً ، من الأقماح منذ بدء الموسم، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، وذلك لإستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من المحصول.

وأشار إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة ، بلغت 216 ألف فدان لهذا العام ، وشدد المحافظ ، على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع ، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين ، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن ، بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية ، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً ، لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالمنيا، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات، والتي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون ، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين ، مع تفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة ، إلا بتصريح من مديرية التموين ، ومصادرة الكميات المضبوطة ، وتحرير محضراً للسيارات المخالفة للقانون ، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15 أبريل الماضي ، وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم، لافتاً إلى المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة ، فضلاً عن تذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين ، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة، وحفاظاً على سلامة المحصول، بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية المهمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، قد أعلن بدء موسم توريد محصول القمح للعام الحالي 2024، وذلك الإثنين 15 أبريل الجاري.

وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية ، لتسهيل عملية التوريد على المزارعين، وتكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد ، وتشكيل غرف عمليات فرعية بمديرية التموين وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وأكد اللواء القاضي، جاهزية 42 موقعًا تخزينيًا لاستقبال القمح خلال الموسم الحالي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، و يأتي ذلك ضمن خطة الدولة للاكتفاء الذاتى وتوفير مخزون آمن من محصول القمح بوصفه محصولًا استراتيجيًا في فى ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وأزمات اقتصادية وسياسية.

لفت المحافظ إلى أن المنيا تسعى للمحافظة على كونها من المحافظات الأولى ، فى زراعة و توريد القمح ، حيث حققت فى العام الماضى نسبة توريد تجاوزت المستهدف بنسبة 135% ، أكد المحافظ أهمية تكثيف حملات توعية الموردين، وتحفيزهم لعمليات التوريد ، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي ، لتوريد القمح من المزارعين ، ليصل سعر الأردب إلى 2000 جنيها نقاوة 23.5 قيراط ، و 1950 جنيها نقاوة 23 قيراط ، و1900 جنيها نقاوة 22.5.