ضبط 3 أطنان من القمح متجهة خارج المنيا بدون تصريح

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنتوب محافظة المنيا، من ضبط سيارة محملة بالأقماح متجهة خارج المنيا ، بدون تصريح من الجهات المختصة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على عمليات نقل القمح وتفعيل قانون حظر نقل أى كميات من القمح خارج حدود المحافظة، إلا بتصريح من مديرية التموين، ومصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محضر للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع استمرار تكثيف المتابعة الميدانية للأجهزة الرقابية بالتموين والجهات الأمنية لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ، على المتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية؛ للتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية ، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين، ومصادرة اى كميات يتم ضبطها وتقديم المخالفين لجهات التحقيق.

من جانبه، أوضح الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أنه تم ضبط سيارتين بقرية دلجا فى طريقها لإحدى المحافظات المجاورة ومحملة بالأقماح، حمولة إجمالية 2 طن و800 كيلو جراما بدون تصريح من مديرية التموين، وذلك خلال حملة تفتيشية ورقابية مكبرة نفذتها الوحدة المحلية ، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين.

وعلى الفور تم مصادرة السيارتين والكميات المضبوطة وإعادتها إلى شونة دلجا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد أعلن دء موسم توريد محصول القمح للعام الحالي 2024، وذلك اليوم الاثنين 15 أبريل الجاري ، وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية ، لتسهيل عملية التوريد على المزارعين ، وتكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد ، وتشكيل غرف عمليات فرعية بمديرية التموين ، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وأكد اللواء القاضي، جاهزية 42 موقعًا تخزينيًا لإستقبال القمح خلال الموسم الحالي ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للاكتفاء الذاتى وتوفير مخزون آمن من محصول القمح ، بوصفه محصولًا استراتيجيًا ، في فى ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وأزمات اقتصادية وسياسية.

ولفت المحافظ، إلى أن المنيا تسعى للمحافظة على كونها من المحافظات الأولى ، فى زراعة وتوريد القمح، حيث حققت فى العام الماضى نسبة توريد تجاوزت المستهدف بنسبة 135%، مشيرًا إلى أهمية تكثيف حملات توعية الموردين ، وتحفيزهم لعمليات التوريد ، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين ، ليصل سعر الأردب إلى 2000 جنيها نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيها نقاوة 23 قيراط، و1900 جنيه نقاوة 22.5.