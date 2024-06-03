محافظ الغربية يستمع لشكاوى مواطني قطور ويوجه بحلها

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة ميدانية بمركز ومدينة قطور لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير الجارية بالمدينة، موجهًا بمواصلة الجهود لإعادة المظهر الحضاري والجمالي لمدينة قطور، وتكثيف الأعمال لإنتهاء من مشروعات الرصف والتطوير في اسرع وقت .

وحرص محافظ الغربية، على تفقد إزالة طبقة الأسفلت القديمة والمتهالكة من شارع المركز وتوسعة ميدان الساعة ورفع الإشغالات، تمهيدًا لأعمال رصف شارع المركز والذي سيتم رصفة بطول كيلو وعرض من 20 إلى 25 مترا، متابعًا أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع المدارس بقطور بطول كيلو ومتوسط عرض 12 متر، حيث يتم وضع التربة الزلطية ورفع الاتربة من الشارع تمهيداً لأعمال الرصف .

وتفقد رحمي، أعمال الرصف الجارية بشارع البنك الأهلي حيث يتم وضع الطبقة الرملية بالشارع .

وخلال الجولة استمع المحافظ إلى عدد من شكاوى المواطنين، ووجه على الفور بحلها، ومن جانبهم أعرب الأهالي عن شكرهم لمحافظ الغربية على مجهوداته اليومية.

الغربية تعمل على تلبية مطالب المواطنين

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة تسعى لتلبية مطالب المواطنين بالمراكز والمدن وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم ، مؤكدًا حرصه المستمر في التواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة أثناء جولاته الميدانية للتعرف على مدى احتياجاتهم ومناقشة مطالبهم وتوفير الحلول المناسبة لها وفقًا للوائح والقوانين المتبعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة قطور .