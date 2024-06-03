ندوة تثقيفية عن التوعية البيئية بمركز يوسف الصديق في الفيوم

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، ندوة تثقيفية تحت عنوان "التوعية البيئية" بالتعاون مع جامعة الفيوم، تحت إشراف الدكتورة شيرين محمد رئيس المركز.

وحاضر خلال الندوة المحاضرة الاستاذة الدكتورة رضا السيد شعبان أستاذ المناهج وطرق التدريس والجغرافيا ومدير وحدة متابعة الخريجين بكلية التربية جامعة الفيوم.

شهدت الندوة حضور المهندس أحمد حميده نائب رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق لشئون القرى، والمحاسب أحمد عبد الرحمن سكرتير عام المركز، والمهندس أشرف برديسي مدير إدارة البيئة بمجلس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي البيئة بالوحدات المحلية القروية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الندوات الإرشادية والتوعوية في كافة المجالات بالتعاون مع الجهات المعنية.

ندوة التوعية البيئية تهدف إلى حماية البيئة من جميع أنواع التلوث

وأوضحت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق أن من أهم أهداف الندوة هو التوعية البيئية وحماية البيئة من جميع أنواع التلوث والحث على المحافظة على وجود المساحات الخضراء واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية للوصول إلى بيئة نقية وطبيعية خالية من الملوثات.

وأكدت رئيس المركز الحرص على ضرورة الحفاظ على البيئة وتقديم كل الدعم إلى جانب التوعية والارشادات للمواطنين في هذا الشأن، ويمكن تعريف الوعي البيئي على أنه الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة، والطبيعة، والقيام بجميع الممارسات التي تساعد على حمايتها والحفاظ عليها، وتوعية الآخرين حول نوعية الأخطار التي تسببها الممارسات البشرية الخاطئة، ومدى خطورتها، والوعي بالمواضيع البيئية المختلفة مثل الاحتباس الحراري، إضافة إلى استبدال الممارسات الخاطئة بأخرى تفيد الأرض والبيئة وتساعد في الحفاظ عليها، بالتزامن أيضاً مع محاولة إصلاح الأضرار الناجمة عن الممارسات البيئية الخاطئة.

ووضعت العديد من المنظمات على عاتقها مسؤولية نشر الوعي البيئي في العالم، من خلال إعلام الناس بالمخاطر الناتجة عن ممارساتهم البيئية، وفهم التحديات التي يتعرض لها كوكب الأرض في مجالات الصحة البيئية، والتنمية المستدامة، والاحترار العالمي، ومحاولة البدء في إصلاح هذه الأخطاء للتقليل من الآثار البيئية الناتجة عنها، وتتبع هذه الحركات في سبيل نشر الوعي البيئي طرق متعددة؛ مثل توزيع الملصقات، والإعلانات التي تدعو للبيئة الخضراء، والتي تعني القيام بالخيارات الاقتصادية الأقل ضرراً على البيئة، والاهتمام بالبيئة، وتهدف إلى جذب اهتمام المجتمع ليكون الوعي البيئي من أهم أولوياته.