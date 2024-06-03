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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئاسة الأوكرانية: 107 دول ومنظمات دولية تشارك في قمة السلام المرتقبة بسويسرا

زيلينسكي
زيلينسكي

 

قال سيرجي نيكيفوروف، المتحدث الرسمي باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن 107 دول ومنظمات دولية أكدت مشاركتها في قمة السلام المزمع عقدها في سويسرا يومي 15 و16 يونيو الجاري.

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وأضاف نيكيفوروف، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الاثنين أن كافة هذة الدول والمنظمات الدولية أكدت مشاركتها في القمة، مضيفا أن الفلبين وسنغافورة وتيمور سوف يتم تمثيلها بشكل أو بآخر، لافتا إلى أن زيلينسكي التقى بقادة تلك الدول في سنغافورة ومانيلا. 

وأعاد نيكيفوروف، إلى الأذهان أن الرئيس الأوكراني شارك في منتدى حوار شانجريلا الأمني في سنغافورة، موضحا "هذا يشبه مؤتمر ميونيخ للأمن، ولكن بالنسبة لهذه المنطقة من العالم". 

وأكد نيكيفوروف، أن "الهدف الأساسي لتلك الزيارة هو التواصل مع تلك المنطقة من العالم وحثهم على عدم الوقوف بمعزل عن مبادرتنا للسلام".

وتُعقد قمة السلام العالمية في سويسرا يومي 15 و16 يونيو الجاري.

ومن المتوقع أن يحضر القمة رؤساء دول وحكومات من كل القارات .. وسوف تعمل الدول المشاركة على تشكيل موقف تفاوضي مشترك وتقديمه إلى روسيا.

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