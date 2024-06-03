مجمع البحوث الإسلامية يعلن فتح باب التقدم للمسابقة العامة للإيفاد لدول العالم‏

أعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، فتح باب قبول طلبات التقدم لمسابقة الإيفاد (المسابقة ‏العامة/اللغات) للعام الدراسي 2024/2025م في المدة من 1/6/2024م حتى 20/6/2024م، وذلك للمقيدين على ‏درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف للذكور فقط طبقًا للطلبات الواردة من الدول، والمستوفين لشروط التقدم الواردة ‏بلائحة الإيفاد الجديدة المعدلة بتصديق المجلس الأعلى للأزهر.‏

وأوضحت الأمانة، أن المسابقة العامة للإيفاد يمكن أن يتقدم إليها العاملون في مجال التعليم والدعوة والإرشاد الديني ‏بالأزهر الشريف، من حملة المؤهلات العليا، في تخصصات: (شرعي- عربي- وعظ‏-‏ قراءات‏-‏ رياضيات‏-‏ علوم ‏‏«كيمياء‏ وأحياء وفيزياء»‏-‏ تاريخ‏-‏ جغرافيا‏-‏ لغة إنجليزية‏-‏ فلسفة)، كما يتقدم إليها العاملون في مجال التعليم من حملة ‏الدكتوراه في التخصصات التالية: (علوم شرعية/ علوم عربية/ تاريخ/ اقتصاد/ إعلام/ مناهج وطرق تدريس).‏

وبينت الأمانة أن مسابقة اللغات يتقدم إليها العاملون في مجال التعليم والدعوة أو الإرشاد الديني ممن يجيدون إحدى ‏اللغات الأجنبية الآتية: (شرعي إنجليزي‏-‏ عربي إنجليزي‏-‏ ‏وعظ إنجليزي‏-‏ ‏وعظ إسباني‏-‏ ‏عربي أسباني) من خريجي ‏كليات الأزهر من الوعاظ ومدرسي العلوم الشرعية والعربية ومن خريجي كلية اللغات والترجمة (قسم دراسات إسلامية ‏باللغات الأجنبية المشار إليها) من العاملين بالأزهر.‏

من جانب اخر كانت قد تفقدت الدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، والمشرف العام على الامتحانات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية امتحانات القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية بلجان معهدي بنين برج العرب وفتيات الشعراوي؛ حيث أدى الطلاب اليوم امتحان مادة القرآن الكريم، كما تفقدت مركز توزيع الأسئلة؛ واطمأنت على خروج الأسئلة في الوقت

وتابع أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، انضباط العمل داخل لجان منطقة سموحة وتضم لجنتي بنين وفتيات سموحة النموذجيين وبنين الإسكندرية التابعين لإدارة وسط.

وشدد جاويش، على تفعيل دور الأمن، والتأكد من خلو اللجان من الهواتف المحمولة سواء مع الطلاب أو الأعضاء المشاركين داخل اللجنة، وكذلك التأكد من عمل أجهزة الكشف عن المعادن وسلامتها، كما اطمأن على مستوى الامتحان، وتناقش مع الطلاب حول وضوح الأسئلة وعدم خروج أي منها عن المنهج المقرر، مؤكدًا على دور الموجه داخل اللجنة والالتزام بفض المظاريف أثناء وجوده، وضرورة التواصل مع غرفة عمليات الامتحانات بديوان عام المنطقة.

وأكد وكيل الأزهر على كلُّ الدَّعم والدَّعوات بالتَّوفيق والنَّجاح لأبنائنا الأبطالِ طلَّابِ الشَّهادة الثَّانوية الأزهريَّة في هذه الأيَّام المُهمَّة التي يؤدُّون فيها امتحاناتِهم في مرحلةٍ مُهمَّةٍ من مراحلِ مسيرتِهم التَّعليميَّة