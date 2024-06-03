حملة مكبرة لإزالة المخلفات بعددًا من المناطق بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، اليوم الاثنين، برئاسة أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز، حملة مكبرة لإزالة المخلفات بعددًا من الشوارع بنطاق المركز.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بالتنبية على ضرورة تكثيف اعمال النظافة ورفع التركمات والاشغالات من عموم الشوارع والتجمعات، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة ولخلق جو بيئى نظيف ولفته حضارية تعود بالايجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوى.

حيث قام البدرى عبد الغنى رئيس الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم القبلية، وبحضور مصطفى يوسف سكرتير الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم القبلية، بحملة نظافة موسعة بزمام الوحدة المحلية القروية .

حيث تم استهداف الطريق السريع وامام الوحدة المحلية القروية و الارصفة والطريق العامة ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة ورفع الحاوية ورفع ما حولها من قمامة ومخلفات والحاوية ومنطقة الساحل ومنطقة نجع ابراهيم، وذلك حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

حملة نظافة موسعة بزمام الوحدة المحلية القروية لقرية هو

كما قاد محمد رضوان رئيس الوحدة المحلية لقرية هو، حملة نظافة موسعة بزمام الوحدة المحلية القروية، استهدفت الطريق السريع وامام الوحدة المحلية القروية و الارصفة والطريق العامة ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة ورفع الحاوية ورفع ما حولها من قمامة ومخلفات، بكافة أنحاء الوحدة القروية، وذلك حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية.

كما شدد أنور على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية، ولا ياتى هذا بالثمار المرجوه منه الا بالمتابعة المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادى .

وأضاف أنور أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.

محافظ قنا: جهود مكثفة لإنجاز ملف التصالح فى مخالفات البناء

وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، في اجتماعه برؤساء مجالس المدن بتسريع وتيرة العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، طبقاً للوائح والقوانين المنظمة، وتذليل أي عقبات أمام المواطنين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد، وحمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وأحمد عبد الخالق مدير الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة المعنية بملف التصالح.

أكد محافظ قنا، خلال الاجتماع على أن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء من الملفات ذات الأولوية، لكونه قضية دولة وحق شعب، مشيراً إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد وبشكل تشاركي بين مختلف الجهات المعنية بهذا الملف على أرض المحافظة، مشدداً على الجدية وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي المهم، طبقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مع تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح.

ووجه الداودى، بالتنسيق بين مجالس المدن ومسؤولي المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية لسرعة استيفاء المواطنين لطلبات التصالح الخاصة بهم في بعض مخالفات البناء، لتقديمها للنظر والبت فيها من قبل اللجان ذات الصلة، طبقاً للمواعيد المقررة لكل إجراء من الإجراءات من قبل الجهة الحكومية المعنية، مما يسهم باستيفاء كافة الإجراءات بشكل سليم، لافتاً إلى أن مختلف الجهات ذات الصلة بذلت جهداً طيباً بملف التصالح خلال المرحلة الأولى، ونأمل بمزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة.

ويناشد محافظ قنا المواطنين باستغلال مزايا القانون التصالح الجديد وتقديم ملفات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم ومنعًا لتعرضهم لإزالة المباني وتطبيق العقوبات القانونية عليهم، لافتًا إلى أن قانون التصالح استثنائي وقاصر على فترة زمنية محددة وهي 3 سنوات لإنجاز ملفات التصالح والقضاء على مخالفات البناء نهائيا.