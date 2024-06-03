الأيتام والمصير المجهول

رشا المحمدى حمزة، أرملة توفى زوجها منذ 10 سنوات، تاركا لها حملا ثقيلا فى تربية الأبناء وانقاذهم من الضياع وسط قسوة الحياة، الاب كان عاملا باليومية، رحل وترك ثلاثة أبناء فى مراحل التعليم المختلفة، والأسرة تعيش فى ظروف معيشية بالغة الصعوبة، ولا تمتلك من حطام الدنيا شيئا سوى معاش ضئيل لا يكفى نفقات الحياة الضرورية، من مأكل ومسكن وملبس ومصاريف الأبناء والتعليم.

الابنان «زياد» و«شهد» أجريت لهما جراحة لاستئصال الغدة، وفى حاجة لعلاج شهرى مستمر ومتابعة طبية دقيقة.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على نفقات الحياة ومصروفات الأبناء الدراسية.