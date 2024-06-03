عبد العزيز مخيون.. بصمات خالدة في مسيرة فنان استثنائي

يحل اليوم عيد ميلاد النجم عبد العزيز مخيون، الذي استطاع أن يضيف بصمته في الأعمال الدرامية والسينمائية المتنوعة، وشهد رمضان الماضي على نجاحاته وآداءه المميز، مشاركًا في 3 مسلسلات درامية، عكست قدرته على التمثيل بدايًة من لغة الجسد التي يتبعها في أدواره إلى آداءه واستطاعته على جذب المشاهد له.

الفنان عبد العزيز مخيون

أبرز أعمال عبد العزيز مخيون

عرف الفنان عبد العزيز مخيون بإختياره لأدوار مميزة لها ثقلها وأهميتها؛ لتظل محفورة في أذهان الجمهور رغم مرور السنين، ومن أبرز الأدوار التي قدمها هي شخصية الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، حيث أنه من أفضل الممثلين الذين قدموا شخصيته، حيث أداها فى مسلسلات "أم كلثوم" و"سعاد حسنى" و"إسماعيل ياسين"، بالإضافة لدوره المتميز في مسلسل "ليالي الحلمية"، والذي جسد فيه شخصية طه السماحي، فضلًا عن دوره في مسلسل "الجماعة".

أعمال عبد العزيز مخيون في رمضان 2024

وشاركت الفنان عبد العزيز مخيون في 3 مسلسلات داخل السباق الرمضاني 2024، وهم: جودر، المعلم، قلع الحجر.

وأعرب عبد العزيز مخيون في تصريح سابق له عن سعادته بمشاركته في مسلسل "جودر" مع الفنان ياسر جلال، لا سيما أن العمل ينتمي ‏إلى نوعية الفانتازيا ويقدم إبهارا بصريا وصناعة متقنة، معقبًا: "كنت سعيد جدًا بلقاء بمجموعة العمل اللطيفة، ‏خاصة أن المسلسل في إطار فانتازيا وإبهار وصنعة جيدة جدًا، وانبسطت بامتلاك مصر لهذه الإمكانات".

وحول مشاركته بمسلسل "قلع الحجر"، أشار إلى أنه تجربة درامية صعيدية حقيقية، تدور أحداثها ‏في قرية المقولة بجنوب محافظة قنا، لافتًا أن مؤلف المسلسل ينتمي إلى نفس القرية التي تدور فيها الأحداث.

مؤكدًا على أن المسلسل تميز بمصداقية عالية وتأثير كبير على أهالي الصعيد، قائًا: "العمل به مصداقية كبيرة وأثرت ‏بشكل كبير في قرى الصعيد والمنطقة".‏

أما مسلسل "المعلم" فدارت أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية، يعيش تاجر السمك (حامد)، وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، حتى يسجن والده بسبب قضية مخدرات؛ فيجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار السوق الكبار، وعليه التصدي لهم، وهو من بطولة مصطفى شعبان وهاجر أحمد وسهر الصايغ.

الفنان عبد العزيز مخيون

عبد العزيز مخيون يرفض الأدوار الجريئة

وبالحديث عن خطوط عبد العزيز مخيون الحمراء في مجال التمثيل، أوضح موقفه من المشاهد الجريئة في السينما والدراما، حيث قال في تصريحات تليفزيونية سابقة؛ إن تقديم أدوار تحتوي على العري أمر مرفوض في المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه الأدوار تُعبر عن العجز عن جذب الجمهور من خلال الفن.

السيرة الذاتية للفنان عبد العزيز مخيون

عبد العزيز مخيون هو فنان شهير، تخرج كغيره من نجوم الفن من معهد الفنون المسرحية وطور نفسه في المزيكا والتمثيل، ثم دخل فرقة التليفزيون المسرحية وقرر أن يؤسس فرقة لنفسه ينفرد بها وهو مسرح الفلاحين وأصبح مخرج مسرحي شهير رغم صغر سنه.

أصبح لعبد العزيز مخيون نجاحات فنية كبيرة حيث اشترك فى 3 افلام فى قائمه احسن 100 فيلم فى تاريخ السينما المصريه حسب استفتاء النقاد سنة 1996 وهم اسكندريه ليه 1979, حدوته مصريه 1982, للحب قصه اخيره 1985.