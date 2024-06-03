براد بيت يتعرض لأبشع عقاب من أبنائه.. تحدِ صارخ لمعنى الأبوة

في ورطة نادرة الحدوث، تقدمت شيلوه نوفيل جولي بيت نجلة النجم العالمي براد بيت، بالتماس إلى المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلوس لإزالة كلمة "بيت" من اسمها، بعد بلوغها 18 عامًا.

أبناء براد بيت يتخلون عن إسمه بالتبعيه

وفقًا لجريدة “لوس أنجلوس” شيلوه نوفيل جولي بيت هي أولى الأشقاء الذين قدموا التماساً للمحكمة لتغيير الاسم القانوني، وباقي أشقائها أسقطوا الاستخدام العام للإسم لوالدهم في السنوات الأخيرة دون مطلب قانوني

شيلوه نوفيل جولي بيت

جاء طلب "شيلوه نوفيل جولي بيت" بعد سنوات من طلب أنجلينا جولي الطلاق من براد بيت في 2016، ولازال الطلب رهن الاتفاقاه بينهما وانهاء الخلافات الزوجية والمهنية التي بدأت منذ ذلك العام.

قدمت جولي طلب الطلاق للمرة الأولى بعد هجوم بيت عليها باليد حيث قام بمسكها من رأسها أما اثنين من أطفالها قام بالهجوم عليهما ايضًا داخل الطائرة أثناء رحلة عائلية من فرنسا إلى لوس أنجلوس، فيما نفي بيت روايتها كاملةً.

وبعد طلب الطلاق، فُتح ملف خلاف جديد بين أنجلينا وبيت في أحقية حضانة الأطفال، انتهت بمنح بيت الحضانة المشتركة في 2021.

أنجلينا جولي وبراد بيت لديهما 3 أطفال بيولوجيين وآخرون بالتبني، من بينهم شيلوه البالغة من العمر 18 عاما، والتوأم فيفيان ونوكس البالغان من العمر 15 عامًا، و 3 أطفال بالتبني مادوكس 22 عامًا، وباكس 20 عامًا، بالإضافة إلى زهرة 19 عامًا.

قصة زواج براد بيت وأنجلينا جولي بعد قصة حب لعامين

تزوجا الثنائي الشهير أنجلينا جولي وبراد بيت في 2014 وأقيمت مراسم الزواج في كنيسة صغيرة في قلعة ميرافال، في قرية كورينز في جنوب فرنسا. وأقيم حفل مدني خاص حضره الأقارب والأصدقاء.

وتزوج بيت، 50 عاما، من قبل من الممثلة جينفر أنستون، نجمة مسلسل "الأصدقاء". كما تزوجت جولي، 39 عاما، من قبل من الممثلين جوني لي ميلر وبيلي بوب ثورنتون.

وبدأت علاقة الزوجين بعد تقديمهما فيلم "السيد والسيدة سميث" عام 2005. وأعلنا خطبتهما في أبريل 2012.

جولي عن براد بيت قبل زواجهما: شخصية بسيطة وقصة حبه لم أكن أريدها"

تحدثت جولي في لقاء صحفي سابق يعود إلى عام 2006، عن نبضة الإعجاب الأولى بـ براد بيت التي تكللت بالزواج، قائلة “كانت خلفيتي عن براد بيت في مقابلته للمرة الأولى في الفيلم بسيطة جدا معظمها من وسائل الإعلام، لكن عندما التقيته وجها لوجه في مشاهد الفيلم دخلنا في علاقة صداقة قوية، وكنا آخر شخصين يفكران في حياة زوجية، فأنا كنت أريد العيش كأم عزباء لفترة من الوقت”.

واستكملت “استمرت صداقتنا طويلًا حتى أعلن براد بيت انفصاله من جينيفر انستون في 2004، وظللنا بعدها نتحدث لفترات طويلة ووجدنا تقارب في المشخصيات والمواقف الحياتة إلى أن قررنا أن نكون سويًا”.