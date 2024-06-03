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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يرفض طلب بن شرقي.. والقادسية مهتم بضم زيزو

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان مجلس إدارة نادي الزمالك رفض قطعيا شرط اللاعب المغربي أشرف بن شرقي للموافقة على العودة لصفوف الفريق.

وأضاف شبانة ان بن شرقي طلب من الزمالك ٣ مليون دولار في السنة الواحدة، الأمر الذي رفضة مجلس الإدارة في وسط الأزمة المالية التي يمر بها الفريق.

واستكمل شبانة حديثه قائلا: هناك اهتمامات من قبل نادي القادسية لضم أحمد مصطفى زيزو، ولكن مجلس الإدارة ينتظر التقدم بعرض رسمي من أجل تثبيت سعر اللاعب تحسبا لبيعه في أي وقت.

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