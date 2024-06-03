عاجل
الرئيس السيسي يُكلف مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة
الإثنين 03 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خيرت بركات يطالب بتحديث منظومة التعليم بالتكنولوجيات الحديثة وتنمية المهارات المعرفية

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الاستثمار في التعليم والتدريب للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجي هي السبيل الوحيد نحو تنفيذ الأساليب الاستراتيجية التي ستتبناها استراتيجية التشغيل نحو تطوير القوى العاملة.

كما أشار بركات إلى ضرورة تحديث منظومة التعليم بالتكنولوجيات الحديثة وتنمية المهارات المعرفية والفكرية التي اتفق العالم على أنها الأهم في الفترة الحالية، والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا بسوق العمل خاصة فئتي النساء والشباب والذي يسعى العالم على دمجهما ضمن برامج خاصة للتنوع، والشمول والمساواة كأولوية قصوى.

مواد متعلقة

انخفاض أسعار اللحوم والدواجن في أسواق الفيوم

82.8 % نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

خيرت بركات يوضح المهارات المطلوبة للعاملين في القطاع العام والخاص
الجريدة الورقية