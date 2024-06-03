خيرت بركات يطالب بتحديث منظومة التعليم بالتكنولوجيات الحديثة وتنمية المهارات المعرفية

أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الاستثمار في التعليم والتدريب للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجي هي السبيل الوحيد نحو تنفيذ الأساليب الاستراتيجية التي ستتبناها استراتيجية التشغيل نحو تطوير القوى العاملة.

كما أشار بركات إلى ضرورة تحديث منظومة التعليم بالتكنولوجيات الحديثة وتنمية المهارات المعرفية والفكرية التي اتفق العالم على أنها الأهم في الفترة الحالية، والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا بسوق العمل خاصة فئتي النساء والشباب والذي يسعى العالم على دمجهما ضمن برامج خاصة للتنوع، والشمول والمساواة كأولوية قصوى.