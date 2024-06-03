خيرت بركات يوضح المهارات المطلوبة للعاملين في القطاع العام والخاص

أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن القطاع العام وقطاع الأعمال الخاص يتميزان عن القطاع الخاص في عدد من المهارات المطلوبة للعاملين، حيث تزيد نسبة المهارات الأساسية كالحساب، الحساوب واللغة بالقطاع العام/الأعمال العام مقارنة بالقطاع الخاص.

وأشار بركات إلى ارتفاع نسبة المهارات العامة بالقطاع الخاص مقابل القطاع العام/الأعمال العام وهي مهارات التعامل مع العملاء والتواصل والعرض والعمل الجماعي بالاضافة الى القوى البدنية والمهارات اليدوية.

ولفت إلى أن الوظائف الشاغرة لمهنة الأخصائيون تتطلب أعلى نسبة من مهارات الحاسوب القطاع الخاص بنسبة 98% للخاص مقابل 78% للوظائف الحالية.

وأضاف كانت الوظائف الشاغرة بمهنة المديرون في المرتبة الثانية من حيث احتياجها لمهارة الحاسب الآلي بنسبة 92% مقابل 69% للوظائف الحالية مما يعني زيادة نسبة احتياج القطاع الخاص من هذه المهارة لكافة خرجي التعليم الجامعي حيث تتطلب هذه المهنة مستوى تعليم جامعي فأعلى.