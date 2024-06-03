منظمة العمل الدولية تكشف عن أحدث البيانات حول المهن المطلوبة في مصر

أعلنت منظمة العمل الدولية اليوم عن نتائج مسحها الأخير حول المهن المطلوبة في مصر، والذي تم تصميمه بالتعاون مع جهاز الإحصاء المصري لتوفير معلومات حيوية حول سوق العمل وتوجهات التوظيف.

أوضح إيريك اوشلين، مدير فريق العمل اللائق لشمال إفريقيا والمدير القطري لمصر وإريتريا في منظمة العمل الدولية، أن المسح تم تنقيحه في عام 2022 لجمع بيانات أكثر شمولاً ودقة. ويهدف هذا التقرير إلى مساعدة صانعي السياسات والجهات المعنية الأخرى في فهم احتياجات سوق العمل بشكل أفضل واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن برامج التعليم والتدريب.

أبرز النتائج:

تحديد 20 مهنة ذات فرص عمل شاغرة عالية:

حدد المسح 20 مهنة لديها أكبر عدد من الوظائف الشاغرة في مصر، بما في ذلك: “الأطباء، الممرضات، المعلمون، المهندسون، الحرفيون المهرة، عمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.

ارتفاع معدلات دوران الوظائف في بعض المهن:

أظهر المسح أن بعض المهن لديها معدلات دوران وظائف عالية، مما يشير إلى الحاجة إلى برامج تدريب مستمرة لتطوير مهارات العمال والحفاظ على قدرتهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

البيانات كأداة لتوجيه السياسات:

ستساهم نتائج المسح في توجيه السياسات والبرامج الحكومية المتعلقة بالتعليم والتدريب، لضمان تزويد الشباب بالمهارات اللازمة للحصول على وظائف ملائمة في المستقبل.

أهمية البيانات لنمو اقتصادي شامل:

تُعدّ البيانات حول المهن المطلوبة ضرورية لضمان تطوير القوى العاملة بشكل فعال وتحقيق نمو اقتصادي شامل. من خلال فهم احتياجات سوق العمل، يمكن للحكومات والقطاع الخاص الاستثمار في برامج التعليم والتدريب المناسبة، مما يؤدي إلى زيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.

التزام منظمة العمل الدولية:

تؤكد منظمة العمل الدولية على التزامها بدعم مصر في جهودها لتعزيز فرص العمل اللائقة للشباب. وتدعو المنظمة جميع الجهات المعنية إلى العمل معاً لضمان حصول جميع المصريين على المهارات والفرص التي يحتاجونها لتحقيق إمكاناتهم الكاملة.