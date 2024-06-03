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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وزير الخارجية: نتطلع لاستمرار العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

تحدث سامح شكري وزير الخارجية، عن الأزمة الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، موضحًا أن مصر تعرضت لهزة اقتصادية نظرا لجائحة كورونا والحرب في غزة وأوكرانيا، معربًا عن تطلع مصر لاستمرار العلاقات الثنائية بينها وبين الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن هذه العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ستمكن الدولة المصرية لتحقيق التنمية والتوفير والازدهار لشعبها وتحقيق مزيدا من الاستقرار.

العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي

وأشار "شكري"، في كلمته خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره الأسباني، المُذاع عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هذه العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي لكي تكون مصر كما تعودنا واحة للاستقرار والأمان في المنطقة والتعامل مع القضايا المختلفة بشكل إيجابي وشكل يحقق الاستقرار والأمن لمصر ومحيطها.

وأضاف: "مصر تستضيف نهاية الشهر الجاري المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي.. نتطلع لمشاركة قوية من إسبانيا لتكون فرصة إضافية للتنسيق والتواصل".

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