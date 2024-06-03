رئيس المركزي للإحصاء: الاستثمار في التعليم السبيل الوحيد لتطوير القوى العاملة

أطلق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، التقرير الأول "الطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل من المهارات"، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنظمة العمل الدولية.

يأتي هذا التقرير في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز مهارات القوى العاملة وتطوير منظومة التعليم والتدريب بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

ويُعد تقرير "الطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل من المهارات" أداة قوية لاتخاذ قرارات استراتيجية في مجال التوظيف وإدارة الموارد البشرية، ويهدف التقرير إلى تحديد الاحتياجات والتوجهات المستقبلية للشركات والمؤسسات، من خلال تحليل المهارات المطلوبة للعاملين في مختلف القطاعات.

أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب لتطوير مهارات القوى العاملة المصرية، مشيراً إلى أن "الاستثمار في التعليم والتدريب هو السبيل الوحيد نحو تنفيذ الأساليب الاستراتيجية التي ستتبناها استراتيجية التشغيل نحو تطوير القوى العاملة".

وأشاد اللواء خيرت بركات بالتعاون المثمر بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة العمل الدولية، مؤكداً على أن "هذا التعاون يُساهم بشكل كبير في رفع قدرات العاملين بالجهاز من خلال ورش العمل سواء داخل مصر أو خارجها".

كما شدد بركات على الدور الهام الذي يلعبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في توفير الإحصاءات الرسمية للدولة في كافة المجالات، بما في ذلك مجال سوق العمل، مشيرا إلى أن وجود نظام معلومات لسوق العمل يُساهم في اتخاذ القرارات السليمة وخلق فرص عمل جديدة وربط مخرجات التعليم والتدريب بسوق العمل.

وأشار بركات إلى التغيرات العالمية، وخاصة التقدم التكنولوجي (الثورة الصناعية الرابعة)، وتأثيرها على سوق العمل، لافتا إلى أن هذه التطورات تُفرض متطلبات جديدة على أنماط العمل والتشغيل، وتُؤدي إلى ظهور وظائف جديدة واختفاء وظائف أخرى.

كما لفت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ضرورة التركيز على الفئات الأكثر احتياجا في سوق العمل، خاصة النساء والشباب، من خلال دمجهم في برامج خاصة للتنوع والشمول والمساواة.

وشارك عدد من خبراء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في المؤتمر الحادي والعشرين لخبراء إحصاءات العمل بجنيف، مما ساهم في تطوير استمارات القوى العاملة والتوظيف والأجور، وتقديم الدعم الفني، مع تطبيق كافة المنهجيات والمعايير الدولية المتفق عليها.

ويُخطط الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإصدار تقارير دورية حول احتياجات سوق العمل من المهارات، وذلك بهدف مساعدة صانعي القرار والمستثمرين على تطوير خططهم وبرامجهم بما يتناسب مع متطلبات السوق.