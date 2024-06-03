تعاون مشترك بين «البترول» و«الأورمان» لإحياء منطقة وادي القمر

افتتحت وزارة البترول والثروة المعدنية، مشروعاً مجتمعياً متكاملاً يخدم الصحة والتعليم والتمكين الإقتصادي بمنطقة وادي القمر - طلمبات المكس بالإسكندرية، وذلك بالتعاون بين شركة إيلاب التابعة لقطاع البترول وجمعية الأورمان.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول المصرى والتعاون الوثيق بين القطاع و مؤسسات المجتمع المدني، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر2030.



ويشمل المشروع المتكامل تنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم احتياجات منطقة وادي القمر – طلمبات المكس بمحافظة الإسكندرية من خلال إعادة تطوير وتأهيل المنازل، وتوفير مشروعات صغيرة، وتطوير وحدة وادي القمر لطب الأسرة، وتطوير مدرسة طلمبات المكس.

شارك في افتتاح المشروع مسئول المسئولية المجتمعية بوزارة البترول، والمهندس مدحت شعبان مساعد رئيس الهيئة العامة للبترول للمسئولية المجتمعية، والكيميائي صلاح رياض مساعد رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات للسلامة والصحة المهنية والمسئول عن المسئولية المجتمعية، والكيميائي محمد بركات رئيس شركة إيلاب، والسيد الدكتور وكيل وزارة الصحة والسيد وكيل وزارة التعليم، والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والمستشار محمد فؤاد نائب مديرعام جمعية الأورمان، والنائب حسين تاعب عضو مجلس النواب، و النائب سعد الفقي عضو مجلس الشيوخ، والكيميائي علاء أمين رئيس شركة الاسكندرية للبترول ورئيس اللجنة الجغرافية بالاسكندرية.

أهداف التنمية المستدامة

مبادرات المسئولية المجتمعية تعد جزءاً أصيلاً من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التي تضع نصب أعينها دائماً البعد المجتمعي جنباً إلى جنب مع البعد الاقتصادي في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.