وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، وأعضاء المجلس.

وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية تمتلك إمكانيات كبيرة

وثمن وزير التعليم العالي الاهتمام والدعم الكبير الذي تُقدمه القيادة السياسية للجامعات الأهلية، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية تمتلك زخمًا من الخبرات الأكاديمية والبحثية والكوادر البشرية التي يُمكن الاستفادة منها في تنمية المُجتمع ودعم المشروعات التنموية بمُختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، فضلًا عن تقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

ولفت وزير التعليم العالي إلى ضرورة تحقيق التكامل داخل منظومة التعليم العالي المصرية، والتوسع في الشراكات الدولية؛ للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المُقدمة.

وأكد وزير التعليم العالي ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات طوال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي؛ لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الجامعات الأهلية تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال البحث العلمي والتطوير، والتي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات التنموية، ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المُجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات، وزيادة التعاون مع المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال إطلاق القوافل الطبية والتنموية للقرى الأكثر احتياجًا.

ووافق مجلس الجامعات الأهلية على إنشاء كلية العلاج الطبيعي بجامعة الملك سلمان الدولية، وإنشاء كلية العلاج الطبيعي بجامعة المنصورة الجديدة.

ووافق مجلس الجامعات الأهلية على بدء الدراسة لدرجة الماجستير المهني في إدارة التكنولوجيا بكلية الدراسات العليا بجامعة النيل الأهلية.

كما وافق مجلس الجامعات الأهلية على بدء الدراسة لدرجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال الرياضية بكلية الإدارة بجامعة العلمين الدولية.

وأقر مجلس الجامعات الأهلية بدء الدراسة في درجة البكالويوس لكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة أسيوط الأهلية، وبدء الدراسة في برنامج اللغات والترجمة تخصص "الترجمة التخصصية في اللغة الإنجليزية باستخدام التكنولوجيا" بكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان الأهلية.

وافق مجلس الجامعات الأهلية على تطبيق اللائحة الداخلية "مرحلة البكالويوس (5+2)" بكلية الطب البشري بجامعة أسيوط الأهلية، كما وافق المجلس على اللائحة الدراسية الخاصة بكلية الحسابات والذكاء الاصطناعي بجامعة أسيوط الأهلية.

وخلال الاجتماع، استمع وزير التعليم العالي لرؤى رؤساء الجامعات الأهلية، حول إعداد اللوائح الداخلية، والمعايير والمقومات الأساسية التي اعتمدت عليها هذه الجامعات.

وأحيط المجلس علمًا بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم وهي: توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة العلمين الدولية وجامعة ويليام باترسون – وجامعة أوشن كاونتي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين جامعة النيل الأهلية وجامعة لوفان الكاثوليكية ببلجيكا.

كما أحيط المجلس علما بتوقيع مذكرة اتفاق بين جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وتوقيع مذكرة اتفاق بين جامعة العلمين الدولية وجامعة ليدز بالمملكة المتحدة، وتوقيع مذكرة اتفاق بين جامعة العلمين الدولية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو علام الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي، والدكتورة عبير الشاطر مُساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، واللواء هيثم زكي مساعد الوزير للمشروعات القومية، والمستشار عمرو المقاول المستشار القانوني لمجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عاطف عمر المستشار القانوني للوزارة، والسيد عطا مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، ولفيف من قيادات الوزارة.

