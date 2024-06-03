وسام صبرى ابن مدرسة البراهمة السادس جمهوري في مراسم الاحتفال بالأعياد

أعلنت وزارة التربية والتعليم حصول وسام صبري أحمد الطالب بمدرسة البراهمة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة قفط التعليمية جنوب محافظة قنا، على المركز السادس في مسابقة مراسم الاحتفال بالأعياد في مصر، والتي اشرفت عليها رانيا ابراهيم مستشار مادة الاقتصاد المنزلي بالوزارة .

شارك وسام بالمسابقة عن طريق تصميم تابلوه خشبي مزين بالورود تحت إشراف الاستاذة امل لطفي اسعد المعلمة المشرفة بالمدرسة ، واختارته اللجنة المشكلة بالمديرية برئاسة صابر زيان مدير عام الانشطة التربوية و عضوية سوسن رؤوف موجه عام الاقتصاد المنزلي و أعضاء التوجيه بإدارة قفط التعليمية والمديرية للمنافسة الوزارية .

وأشاد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتميز العمل الفني لوسام ، ووجه إليه التهنئة وإلى كل هيئة الإشراف بالمديرية والإدارة التعليمية وإدارة المدرسة ، وأثنى على استراتيجية الوزارة في تأهيل البنين للتعامل مع الاقتصاد المنزلي كأحد مجالات إدارة شئون الأسرة والحياة المعتمدة على.

وكان الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، قد أعلن عن اعتماد 28 مدرسة من مدارس المحافظة في الإدارات التعليمية التسع، بعد حصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ، والتي تم زيارتها خلال العام الدراسي 2023/ 2024 ، ليصبح إجمالي عدد المدارس المعتمدة ٣٢٠ مدرسة بمديرية التربيه والتعليم بقنا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه وكيل الوزارة بحضور الدكتورة دعاء عسران مدير إدارة الجودة واللامركزية بالمديرية وسعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة وأعضاء ادارة الجودة واللامركزية بالمديرية والإدارات التعليمية لمناقشة خطة التقدم للعام الدراسي الجديد .

كما تناول الأجتماع الإعداد لتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية عن معايير الجودة الخاصة بمجلس الامناء وتشرف عليها اداره قياس الجودة لمجلس امناء مديريه التربية والتعليم بقنا بجميع الادارات التعليمية.

وأوضح وكيل الوزارة أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تُعَد إحدى الركائز الرئيسة للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر، باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع ، لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة التعليم ، وتوفير التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقًا للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية.

وهنأ السيد إدارة الجودة واللامركزية على الجهد المبذول وجميع العاملين بالإدارات والمدارس التي حصلت على الاعتماد تقديرًا لجهدهم المتميز والعمل الجاد في تفعيل ممارسات الجودة والنهوض بالعملية التعليمية والذي توج بفوز وحصول هذه المدارس على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.