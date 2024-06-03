سقوط صاحب كيان تعليمي وهمي لإصدار شهادات دراسية مزورة في سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز سوهاج من إلقاء القبض على شخص حاصل على بكالوريوس تجارة يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج لقيامه بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة المركز وإتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فـي الإحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية بزعم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج وجرى التحفظ عليه وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

كيان تعليمي بدون ترخيص



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة سوهاج من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن ورود معلومات لفرع الإدارة مفادها قيام "خاطر . ع . ج . ق" 36 سنة حاصل علي بكالوريوس تجارة يقيم دائرة مركز جرجا بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص تحت مسمى "أكاديمية خاصة" الكائن / دائرة المركز وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فـي الإحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فـي عدة مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدي الشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول علي تلك الشهادات والإستيلاء علي أموالهم تحت ذلك الزعم .

عقب استصدار ان النيابة العامة تم إستهداف مقر الإكاديمية المشار إليه وضبط المتهم وعثر على الآتي [أكلاشيهات منسوب صدورهما للإكاديمية – عدد دفاتر تحصيل نقدية مدون بها أسماء بعض الدارسين والأقساط المالية المحصلة منهم – مجموعة من مطبوعات وكروت دعاية خاصة بالأكاديمية - جهاز حاسب آلي محمول " لاب توب بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الملفات الخاصة بالبرامج التعليمية المزمع منحها للدارسين ] وبمواجهة المتهم اقر بإرتكاب الواقعة .



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر أصدرت محكمة الجنايات بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، حكمها بمعاقبة المتهمين "م . ح" عامل، و"خ . م" عامل، و"ع . م" عامل، و"ا . م" عامل، يقيمون بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم، بتهمة إحداث عاهة مستديمة للمجني عليه "ع . م" عامل، بدائرة المركز .