موسم جدة 2024| 23 حفل غنائي وعروض عالمية في المصارعة والسيرك .. فعاليات خارج الصندوق

تتجه الأنظار خلال فترة الصيف القادمة نحو فعاليات موسم دة 2024، وسط حالة من الشوق والانتظار لفعالياته الترفيهية والفنية والثقافية والغنائية التي تستمر لما يقرب من شهرين.

الجدول الكامل لفعاليات موسم جدة 2024

تبدأ فعاليات موسم جده الصيفي في نسخته 20 في الفترة بين 8 يونيو وحتى 18 يوليو، وهو موسم سنوي يقام كل عام ويجذب عدد هائل من الزوار والسياح؛ ويعد بمثابة دعوة عامة لزيارة جدة والتمتع بتاريخها العظيم، وهو موسم صيفي زاخر للاحتفالات والعروض الشعبية التي يسترجع من خلالها الشعب التراث السعودي.

تأتي أهم الاحداث المنتظرة في موسم جدة 2024، كالآتي:

جلو جاردن ويبدأ من 8 يونيو وحتى 17 يوليو

موسيقى الشارع أفضل عروض المهرجان جده الصيفي ويبدأ من 8 يونيو وتستمر حتى 17 يوليو

عرض موكب السيارات يبدأ من 8 يونيو وتستمر حتى 18 يوليو

لاس فالاس يبدأ من 15 يونيو حتى 18 يوليو

موسم جدة للتسوق يبدأ من 17 يوليو

موكب الدراجات يبدأ من 24 يونيو وحتى 12 يوليو

عرض مدينة الملاهي المتنقلة يبدأ من 19 يونيو وحتى 17 يوليو

أنشطة وفعاليات موسم جده الصيفي

يقام أكثر من مهرجان في جده سنوياً أبرزهم مهرجان جدة التاريخية وموسم جدة الصيفي وهو موسم جدة الصيفي الحافل بانشطة متنوعة؛ ما بين انشطة الغوص والسباحة وتناول الأطعمة ذات خلفيات ثقافية مختلفة، والتمتع بقيادة ATV على الكثبان الرملية ويصل عدد الأنشطة في موسم جده إلى 80 نشاط يجذب الكبار والأطفال، وإذا كنت ترغب في التمتع بعروض الموسم يمكنك الذهاب إلى الواجهة البحرية بجده يومياً بعد الساعة الحادية عشر ليلاً لمشاهدة الألعاب النارية والرقص الاستعراض والكثير من مراسم الاحتفال بالموسم

ويحمل موسم جدة عدد ضخم من الفعاليات الفنية والغنائية ومعارض موسيقية عالمية، بجانب إحياء أكثر من23 حفلة غنائية كبرى تضم نجوم الغناء العربي والعالمي.

بجانب سيرك دوليسيه العالمي لمدة شهر في ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ، مع عروض مسابقة المصارعة الحرة WWE التي تجذب انتباه الصغار والكبار.

مع استضافة استثنائية للفريق الغنائي العالميbackstreet boys وهي احد أفضل الفرق الموسيقية منذ التسعينات، سيكون ضمن الفرق الترفيهية المستضيفة في موسم جده الصيفي، وستكون متواجدة في حلبة الفورمولا 1 على كورنيش جده.

ومع المعرض الفني الجذاب الذي يعكس ثقافة فنية مهمة ألا وهو “بنالي للفنون الإسلامية” وهو معرض لأهم القطع الأثرية والتاريخية الإسلامية في صالة الحج، حيث عرض المعرض العام السابق أكثر من 280 قطعة أثرية وأكثر من 60 قطعة معاصرة

والمعلم السياحي Citywalk المليء بالكثير من المناطق الترفيهية تصل إلى 10 مناطق ترفيهية ما بين بيت الرعب، قرية الانمي، مسرح جدة وغير ذلك الكثير.

ولأصحاب الأعمال الخاصة مكانة بارزة من خلال “بساط الريح” ويعتبر فرصة مميزة للتواصل الفعال بين رجال الأعمال وخاصة من أصحاب مجلس التعاون الخليجي.

مع معرض تاريخ جدة وهو واحد من أهم الفعاليات موسم جده الصيفي، حيث يضم ذلك المعرض الكثير من الأنشطة المتعلقة بتراث جده وما يتعلق بالمباني التي تم إدراجها في منظمة اليونسكو بالإضافة إلى الحرف اليدوية والأنشطة.