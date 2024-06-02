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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

حفلات الكويت 2024| موعد ومكان حفل آمال ماهر

آمال ماهر
آمال ماهر

ليلة مميزة تقودها الفنانة آمال ماهر في حفلات صيف الكويت 2024، والتي تضم عدد مميز من نجوم الأغنية الخليجية والعربية، بعد نجاح حفليها في القاهرة وجدة.

 

موعد حفل آمال ماهر في الكويت وأسعار التذاكر

 

يقام حفل آمال ماهر في 12 يونيو على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ، بقايدة موسيقية للمايسترو تامر فيضي.

قائمة أسعار تذاكر حفل آمال ماهر في الكويت يونيو 2024

تضمنت أسعار التذاكر فئات متعددة كالآتي: فئة البلاتينيوم بسعر 760 دينار كويتي، فئة جولد بسعر 550 دينار كويتي، فئة سيلفر بسعر 350 دينار كويتي، وفئة برونز بسعر 200 دينار كويتي

 

 

كانت قد أحيت آمال ماهر حديثًا، حفلًا غنائيًا ضخمًا في جدة، استمر لما يقرب من 3 ساعات، قدمت فيها باقة غنائية متنوعة من أغانيها الخاصة “اتقي ربنا فيً، اللي قادرة، ياعيني عليكي ياطيبة، قالوا بالكتير”، بجانب مجموعة من الأغاني الطربية لكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ".

 

 يأتي حفل آمال ماهر في جدة بعد نجاح حفلها بالقاهرة، الذي أقيم على أحد مسارح منطقة التجمع الخامس.

 

آمال ماهر بحيوية غنائية على مسرح التجمع الخامس:

 شهد الحفل حيوية غنائية لآمال ماهر وتقديم مجموعة كبيرة من أغانيها بين القديم والجديد تحديدًا من أحدث ألبوماتها “أنا كويسة” الذي طرح العام الماضي عبر يوتيوب وعدد من المنصات الموسيقية الشهيرة.

 

رفع حفل آمال ماهر حضور كامل العدد مع تفاعل وهتافات الحضور التي أشعلت الحماس في الحفل، وتحدثت آمال لجمهورها قائلة “وحشتوني وهغنيلكم كل الأغاني اللي بتحبوها”

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