رئيس مياه القناة يتفقد عدد من مواقع العمل فى بورسعيد

تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، يرافقه عدد من رؤساء القطاعات الفنية والتنفيذية بالشركة عدد من محطات معالجةالصرف الصحى ببورسعيد، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لسير الأعمال بالمحطات والاطمئنان على الحالة الفنية والوقوف على المشاكل التى تعوق تشغيل المحطات بكامل طاقتها.



وشملت الزيارة تفقد محطة معالجة Mk بحى الزهور والتى تبلغ طاقتها التصميمية 190 الف م3/يوم لمتابعة تنفيذ أعمال الاحلال والتجديد للأعمال الكهروميكانيكية بالمحطة، ونسب التنفيذ ووضع خطة زمنية بتوقيتات محددة للانتهاء من باقى الأعمال، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة في مجال الصرف الصحي ، مشيرا الى أن تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة المحطات يأتى فى إطار تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لشركة محافظات القناة، بهدف الحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والاستثمارات التى يتم ضخها فى هذا المرفق الحيوى الهام.



كما شملت الزيارة تفقد محطة رفع صرف صحى الحلزونية بطاقة 190 ألف م/3 يوم والتى تقوم بخدمة مدينة بورسعيد بالكامل لمتابعة سير العمل بالمحطة مشددا على الالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة بجميع المحطات واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل .



وشملت الزيارة تفقد رئيس الشركة لمنطقة الشادر بحى الجنوب ببورسعيد فى اطار المتابعة الدورية للاطمئنان على وصول خدمة مياه الشرب لكافة المواطنين بجميع المناطق التى تخدمها الشركة .



وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، على سعى الشركة الدائم والعمل المتواصل بكافة قطاعاتها من اجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق معايير الجودة المطلوبة والمتابعة أولاً بأول للموقف التنفيذى لمشروعات الاحلال والتجديد وأثره على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين