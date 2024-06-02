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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أراخو يعلق على انضمامه لمنتخب أوروجواي

أراوخو
أراوخو

علق رونالدو أراخو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، على انضمامه لمنتخب أوروجواي خلال الفترة المقبلة.

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أراوخو يكشف حقيقة رحيله عن برشلونة


وأوضح أراخو أن أفكار وأسلوب مارسيلو بيلسا يتوافق طريقة لعب البارسا.
وتحدث أراخو في تصريحات صحفية، حيث قال: "بالتأكيد، هناك أشياء كثيرة في مارسيلو بيلسا، مدرب أوروجواي، تتوافق مع أسلوبنا في برشلونة".
وتابع: "أنا ألعب في فريق حيث نكون دائمًا يدًا بيد".
وكانت تقارير صحفية قد أوضحت في وقت سابق إلى تفكير برشلونة في الاستغناء عن المدافع أراخو، وذلك بسبب الوضع السيء، وذلك حتى يستطيع جلب تعاقدات جديدة موازنة قواعد اللعب المالي النظيف.

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