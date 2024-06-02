حقيقة رفع سعر كيلو السكر على البطاقة التموينية لـ18 جنيها

رد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الشائعات التي تترد بشأن رفع سعر كيلو السكر على البطاقة التموينية لـ18 جنيها.

وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لم يصدر أي قرار أو بيان بشأن تغيير الأسعار، معلقا: لو صدر أي بيان سيتم نشره فورا.

وبشأن منظومة بيع الخبز، صرح متحدث مجلس الزراء قائلا: لدينا نظام لبيع الخبز إما مدعم أو بالسعر الحر، ووزن الرغيف الحر 80 جراما يباع بـ150 قرشا، ولا تمييز لبيع الخبز للمواطنين، ولدينا حرص على دعم محدودي الدخل.

في سياق منفصل زف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بشرى سارة بشأن تعيينات المعلمين لسد العجز في المدارس.

وكشف المستشار محمد الحمصاني، عن تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التعليم، بشأن إجراءات سد العجز في أعداد المُعلمين على مستوى الجمهورية.

وقال المستشار محمد الحمصاني: "نعمل على سد العجز في المعلمين من خلال تعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات".

وأضاف: " وزير التربية والتعليم عرض الإجراءات والآليات التي اتخذتها الوزارة لسد العجز في أعداد المعلمين، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويا، ولمدة 5 سنوات".

وأوضح أن الدفعة الأولى من المسابقة شملت تسكين عدد 15902 معلم في الإدارات الأكثر عجزاً وذلك في أكتوبر 2023.