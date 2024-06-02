رئيس الوزراء يتابع تنفيذ محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يحظى باهتمام ودعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالنظر لدوره في إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للنهوض بالخصائص السكانية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد؛ لمتابعة تنفيذ محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

في سياق منفصل اجتمع رئيس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل وأنشطة المجلس.

استعرضت "مرسي" عدد مقرات ووحدات وكيانات وفرق عمل المجلس القومي للمرأة، مشيرة إلى أن المجلس يضم 29 فرعًا و18 لجنة دائمة و78 جمعية من جمعيات "منتدى المجتمع المدني للمرأة" و28 مكتب شكاوى و70 وحدة من وحدات "مراكز تنمية المهارات وخدمات الأعمال والوحدات التدريبية الإنتاجية"، و17 وحدة من وحدات الشمول المالي.