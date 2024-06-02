تعليم الإسماعيلية: الانتهاء من جاهزية امتحانات الثانوية العامة

أعلن الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية انتهاء المديرية من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الأول من العام الدراسي الحالي والتي تنطلق الاثنين المقبل الموافق ١٠ يونيو داخل ٣١ لجنة موزعة على 8 إدارات تعليمية في مختلف أحياء ومراكز الإسماعيلية.

وأضاف وكيل الوزارة خلال اجتماعه اليوم بالقاعه الرئيسية بديوان عام المديريه بحضور الدكتور سامي فضل وكيل المديرية وقيادات المديرية الي جانب ومدراء ووكلاء الإدارات التعليمية الثمانية أن نحو ٩ آلاف و ٩٥٥ طالب وطالبة بشعبتي العلمي والادبي من المنتظر انتظامهم بالامتحانات.

وأشار الي انه أهمية التنسيق مع غرف العمليات بالادارات والمديرية واتباع كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لأي محاولات الغش وفي مقدمتها استخدام العصا الإلكترونية.

وكان المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، عقد صباح الخميس الماضي اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات اللازمة لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ والمقرر إقامتها يوم الإثنين الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٤.

وذلك بحضور اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ووكلاء وزارة ومديري عموم مديريات ( التربية والتعليم، الصحة، التموين، التضامن الاجتماعي ومرفق الإسعاف) ورئيس قطاع الشبكات الشمال والجنوب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية بالاجتماع.

وأشار محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية إلى الإجراءات الخاصة للاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة من حيث تجهيز وتوفير عدد ٣٧ استراحة موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة؛ لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين الوافدين من خارج المحافظة.

مضيفًا أن المديرية قد قامت بتخصيص ٣١ لجنة امتحانية مُوزعة على ثمان إدارات تعليمية بمحافظة الإسماعيلية.

وأثناء الاجتماع، تم مناقشة التنسيق مع اللجنة العليا للمخابز لتوفير أرغفة الخبز للملاحظين الوافدين للمحافظة.

هذا وقد أكد "عصام" على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع القمامة وكافة الإشغالات حول مقار اللجان الامتحانية بالمدارس أولًا بأول.

ووجَّه نائب محافظ الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق بضرورة توفير وسيلة مواصلات لتيسير انتقال الطلاب بقريتي الأبطال والسلام بالمركز والمدينة من وإلى مقرات اللجان الامتحانية للطلاب، وذلك طبقًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية بتأمين الطلاب والتيسير عليهم.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الإجراءات اللازمة والتنسيقات بين كافة الأجهزة المعنية من أجل توفير كافة سُبل الراحة والأمان للطلاب لتأدية الامتحانات في سهولة ويسر.

هذا إلى جانب اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتأمين جميع اللجان والمدارس وتوفير سيارات الإسعاف.

وأوضحت دكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لرفع درجة الاستعداد بالمديرية أثتاء انعقاد فترة الامتحانات.