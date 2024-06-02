الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

غدا انقطاع المياه عن بعض مراكز بني سويف.. اعرف المواعيد

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن مركز أهناسيا ومطار دنديل، وذلك اعتبارا من الساعة 9صباحا يوم الإثنين الموافق 2024/6/3 حتي الساعة 11 ظهرا نفس اليوم.  

وارجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا للقيام  بأعمال ربط خط بمطار دنديل وتوقف محطة مياه معصرة نعسان القديمة بمركز اهناسيا.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز ، والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجي الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827  .

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