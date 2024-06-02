غدا انقطاع المياه عن بعض مراكز بني سويف.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن مركز أهناسيا ومطار دنديل، وذلك اعتبارا من الساعة 9صباحا يوم الإثنين الموافق 2024/6/3 حتي الساعة 11 ظهرا نفس اليوم.

وارجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا للقيام بأعمال ربط خط بمطار دنديل وتوقف محطة مياه معصرة نعسان القديمة بمركز اهناسيا.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز ، والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجي الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827 .