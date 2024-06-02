نجم مانشستر يونايتد.. فليك يحدد أولى طلباته في الميركاتو الصيفي

يسعى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد قدوم المدرب الألماني هانزي فليك لقيادة البارسا.



وأعلن نادي برشلونة منذ أيام تعيين هانزي فليك مدربا للفريق الكتالوني خلفا لـ تشافي هيرنانديز وسيبدأ مهامه خلال الأيام المقبلة.



وتابعت التقارير الصحفية البرتغالية أن برشلونة يهدف إلى التعاقد مع نجم فريق مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز في الميركاتو الصيفي.



وأضافت التقارير أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع فيرنانديز، ويقود المفاوضات ديكو المدير الرياضي بالنادي الكتالوني، وتواصل مع وكيله للضم صاحب الـ29 عاما.

ويستعد برونو فيرنانديز للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) ولديه اهتمام من أندية بايرن ميونخ أيضا، وعليه سيجد برشلونة منافسة على التعاقد مع اللاعب البرتغالي.

ويلعب برشلونة وبايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، فيما يشارك رفقاء برونو فيرنانديز في مسابقة الدوري الاوروبي، بعد فشل النادي الإنجليزي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل الشياطين الحمر بعد حصد كأس الاتحاد الإنجليزي، التي جعلته يصعد للدوري الأوروبي رغم إنهاءه المسابقة في المركز الثامن.

وعليه سيستغل برشلونة وبايرن ميونخ عدم تأهل الشياطين الحمر لدوري الأبطال، من أجل إغراء برونو فيرنانديز للعب في البطولة الأوروبية.

