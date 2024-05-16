رونالدو يطالب إدارة النصر السعودي بضم برونو فيرنانديز

أكدت مصادر صحفية انجليزية ان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طالب إدارة نادي النصر السعودي بضرورة الدخول في مفاوضات مع نادي مانشيستر يونايتد الانحليزي لضم النجم البرتغالي الدولي وقائد الشياطين الحمر برونو فيرنانديز لصفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت ان النجم البرتغالي برونو فيرنانديز يرغب بالفعل في مغادرة قلعة اولد ترافورد بعد الاخفاق الكبير الذي صادف الفريق في الموسم الحالي وهو ما لا تمانع فيه إدارة مانشيستر يونايتد التي تريد حصد مقابل مادي كبير مقابل بيع برونو فيرنانديز وبالفعل تم عقد اجتماع بين برونو فيرنانديز و إدارة النادي الأنجليزي تم خلاله الاتفاق على بيعه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

واكدت تلك التقارير في وقت سابق ان هناك رغبة كبيرة من جانب نادي بايرن ميونخ الألماني لضم فيرنانديز لدعم وسط الفريق البافاري .

صحيفة الديلي ستار الانحليزية أكدت ان النجم البرتغالي الأسطوري كريستيانو رونالدو طلب من إدارة نادي النصر ضم برونو فيرنانديز لصفوف العالمي مشيرة إلى استجابة إدارة النصر السعودي إلى رغبة كريستيانو رونالدو واستعداده الكامل لدفع مقابل مادي قياسي لضم برونو فيرنانديز خلال الموسم المقبل .

واشارت صحيفة الديلي ستار ان نادي النصر يسعى لضم مجموعة من الاعبين المتميزين خلال الموسم المقبل لدعم الهجوم ووسط الملعب ويعد برونو فيرنانديز هو الاختيار الاول حاليا لإدارة النصر السعودي الذي سيرسل عرضا ماليا خلال الأيام القادمة لإدارة مانشيستر يونايتد .