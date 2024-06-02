حفلات صيف بيروت 2024| موعد ومكان حفل هبة طوجي

تحيي الفنانة هبة طوجي حفلها القادم في لبنان، ضمن موسم حفلات الصيف 2024، والذي يضم عدد كبير من نجوم الأغنية العربية.

موعد حفل هبة طوجي في ليالي صيف بيروت 2024

يفام حفل هبة طوجي في في 23 من يونيو القادم على مسرح جامعة سيدة اللويرزة في العاصمة اللبنانية بيروت، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

حفل هبة طوجي على مسرح الأولمبيا في فرنسا

أحيت هبة طوجي حديثًا ليلة تاريخية في فرنسا بحفل استثنائي على مسرح الأولمبيا L'Olympia في باريس، حفل حمل لافتة كامل العدد قبل موعده بعدة أيام، بحضور تنوع بين مختلف الحنسيات الأوروبية والجاليات العربية، شهد العديد من المفاجآت الغنائية، من بينها مشاركة عدد من أشهر النجوم العالميين مثل لارا فابيان وفلوران باني وإبراهيم معلوف، بحفل عالمي تحت الإدارة الفنية للمنتج والمؤلف اللبناني الكبير أسامة الرحباني.

غمت هبة طوجي في الحفل مجموعة من أبرز أعمالها الغنائية منها "مين اللي بيختار" و"لا بداية ولا نهاية"، ومقتطفات خاصة من ألبومها الأخير "بعد سنين"، منها الأغنية الرئيسية باللهجة المصرية، بجانب أغنية "راجع من رماده".

أحدث أغاني هبة طوجي “بعد سنين”

كانت أحدث أغاني هبة طوجي من خلال أغنية “بعد سنين”، التي حققت أكثر من مليوني و 300 ألف مشاهدة، من كلمات نور الدين محمد، ألحان:نيس، وتقول كلماتها"بعد سنين بعاد .. جه طالب مني معاد و فضل يترجى فيا و يحلفني بعنيا و حلفلي انو محتاجني معاه و حاولت مابينش و اعمل روحي ماهتمتش و صعب جدا علّيا و لقتني بعد شوية بسمعلو .. بعد ما كنت مخصماه و قابلني و قالي انو مش مرتاح في بعدي عنو قال انو اسف لانو مقدرش النعمة اللي معاه كان حنين جدا .. كان باين تعذيبه فعلا كنت اتمنى ارفض طبعا بس لقيتني مسمحاه كان نفسي ماروحلوش و ماقبلوش ما اسمعهلوش و ابقى انسانة جديدة جامدة و قاسية و عنيدة وما عرفتش قلبي الضعيف سلم كنت شايله كتير من جرحه الكبير كان نفسي اقوله ياما و غلبني ب ابتسامة وجعتني مقدرتش أتكلم "