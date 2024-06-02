حصول 28 مدرسة علي شهادة الاعتماد و جودة التعليم بإدارات قنا التعليمية

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد، اعتماد 28 مدرسة من مدارس المحافظة في الإدارات التعليمية التسع، بعد حصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والتي تم زيارتها خلال العام الدراسي 2023/ 2024 ، ليصبح إجمالي عدد المدارس المعتمدة 320 مدرسة بمديرية التربيه والتعليم بقنا.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه وكيل الوزارة بحضور الدكتورة دعاء عسران مدير إدارة الجودة واللامركزية بالمديرية، وسعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة، وأعضاء إدارة الجودة واللامركزية بالمديرية، والإدارات التعليمية، لمناقشة خطة التقدم للعام الدراسي الجديد.

كما تناول الأجتماع، الإعداد لتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية عن معايير الجودة الخاصة بمجلس الأمناء وتشرف عليها إدارة قياس الجودة لمجلس أمناء مديرية التربية والتعليم بقنا، بجميع الإدارات التعليمية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تُعَد إحدى الركائز الرئيسة للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر، باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة التعليم، وتوفير التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقًا للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية.

وهنأ السيد، إدارة الجودة واللامركزية على الجهد المبذول وجميع العاملين بالإدارات والمدارس التي حصلت على الاعتماد تقديرًا لجهدهم المتميز والعمل الجاد في تفعيل ممارسات الجودة والنهوض بالعملية التعليمية والذي توج بفوز وحصول هذه المدارس على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وكيل الوزارة يفاجئ عددا من المدارس ويحيلها للتحقيق لمخالفة التعليمات المنظمة للعمل

وكان الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، قد قرر إحالة عدداً من مدارس إدارة قنا التعليمية، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، وذلك للإهمال في مباشرة مهامهم وواجباتهم الوظيفية و التقصير الإدارى، و الإخلال بالعملية التعليمية، ومخالفة التعليمات المنظمة للعمل.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية المفاجئة لمدارس أولاد سرور للتعليم الأساسي، و الطويرات الإعدادية المشتركة، والشهيد بحبح عبد الحي الابتدائية بالطويرات، ونجوع المحروسة الابتدائية المشتركة.

وشدد وكيل الوزارة، على انتظام المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، بالتواجد يوم السبت واعتباره يوم عمل رسمي، التزاماً بالقرارات الوزارية، و الخطط الزمنية التي وضعها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وراجع وكيل الوزارة، سجلات الحضور والانصراف للعاملين، وسجلات الأمن، والزيارات، وكلف لجنة من إدارة المتابعة وتقويم الأداء لضبط أداء بعض المدارس، والتأكد من واقع الدفاتر من أعمال المتابعة الإدارية، والفنية للمدارس المحددة أيام السبت، موجها بتكثيف أعمال المتابعة لتحقق الانضباط الإداري خلال أيام وتوقيتات العمل المحددة قانوناً.

وفي ختام الجولة التي رافقه فيها مدحت سمير الموجه المالي والإداري بالمديرية، وجه الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتكثيف جولات المتابعة لتحقيق مزيد من الانضباط والالتزام داخل المؤسسات التعليمية في سبيل تحقيق خدمة تربوية جيدة.